Weitere Offensiv-Power: Elversberg leiht Woltemade aus

Mit 17 Toren stellt die SV Elversberg die beste Offensive der 3. Liga. Nun kommt mit Nick Woltemade eine weitere Option dazu.

Wie die SVE am Dienstag bekanntgab, wechselt Nick Woltemade für eine Saison auf Leihbasis von Werder Bremen ins Saarland. Bereits in den vergangenen Tagen hatte sich der Transfer angebahnt. "Dass Nick Woltemade jede Menge Talent mitbringt, steht außer Frage. Er wird unserem Kader mit seinen technischen Qualitäten und seiner Frische auf dem Platz sehr guttun und unsere Offensive weiter beleben. Wir sind froh, dass wir im weiteren Verlauf der Saison mit Nick planen können", wird Elversbergs Sportdirektor Ole Book in einer Mittelung zitiert.

Der Neuzugang selbst betonte, sich seinen Wechsel "gut überlegt" zu haben. Er sei sich aber sicher, "mit der SVE einen vielversprechenden Verein gefunden zu haben, der gut zu mir passt. Ich will hier persönlich wieder mehr Spielpraxis sammeln und gleichzeitig das Team dabei unterstützen, weiterhin erfolgreichen und sehenswerten Offensivfußball in der 3. Liga auf den Platz zu bringen."

Der gebürtige Bremer lief zuletzt für die zweite Mannschaft des SVW in der Regionalliga auf. Für das Profiteam kam er bislang auf elf Bundesliga- und sieben Zweitliga-Einsätze. Hinzukommen 17 Einsätze in der A-Junioren-Bundesliga (16 Tore) sowie 33 Partien in der U-17-Bundesliga (20 Tore). Woltemade lief außerdem 20-mal für Auswahlmannschaften des DFB auf.