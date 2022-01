Weitere Corona-Fälle im DHB-Team

Die deutschen Handballer haben bei der EM die nächsten Ausfälle zu verzeichnen. Wie der DHB mitteilte, sind weitere Corona-Fälle aufgetreten. Um wen es sich handelt, ist noch nicht bekannt.

Wie ein Sprecher des DHB am Tag vor dem ersten Hauptrundenspiel bei der Europameisterschaft gegen Titelverteidiger Spanien bekannt gab, seien "leider weitere Fälle aufgetreten". Der Verband werde sich "zu einem späteren Zeitpunkt umfassend äußern".

Bei der lockeren Trainingseinheit am Mittwoch fehlten die Rückraumspieler Sebastian Heymann, Djibril M'Bengue und Christoph Steinert sowie Linksaußen Rune Dahmke. Ob alle vier positiv getestet wurden, blieb zunächst unklar. Das Training habe auf freiwilliger Basis stattgefunden, hieß es.

Bundestrainer Alfred Gislason muss mit seinem Team am Donnerstag (18 Uhr/ARD) in Bratislava gegen Spanien antreten, es ist die erste Partie der Hauptrunde.

In den vergangenen Tagen waren bereits neun Nationalspieler positiv auf Corona getestet worden. Gislason hatte auf die Ausfälle bereits mit mehreren Nachnominierungen reagiert. Am Mittwochmorgen stießen Torhüter Daniel Rebmann (Frisch Auf Göppingen) sowie Außen Patrick Zieker (TVB Stuttgart) zum Team. Beide waren auch am Mittwoch beim Training mit dabei.

Weitere Informationen folgen in Kürze...