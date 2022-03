Weitere Corona-Fälle beim SVM: Pokal-Halbfinale abgesagt

Mit dem letzten Aufgebot holte der SV Meppen einen Punkt beim Spitzenreiter Magdeburg. Weil am Mittwoch weitere Corona-Fälle innerhalb des Teams hinzugekommen sind, muss das Halbfinale im NFV-Pokal verlegt werden.

Der halbe Kader von Trainer Rico Schmitt fehlte am Samstag wegen positiver Corona-Tests, Verletzungen oder Roten Karten. Drei Akteure aus der Bezirksliga-Reserve kamen beim 0:0 in Magdeburg zum Einsatz. Leon Kugland spielte auf der linken Seite bis zur Nachspielzeit durch. "Für mich war es ein Traum", erklärte der 22-Jährige. Louis Hebbelmann und Jannik Looschen wurden in der zweiten Hälfte eingewechselt.

"Tief beeindruckt", zeigte sich Schmitt nach dem Punktgewinn am Mikrofon von "MagentaSport". "Was wir da vor allem auch im taktischen Bereich gezeigt haben ... Diesen Moment frieren wir ein. Sensationell", sagte er.

Am Mittwoch dürften ihn die Personalsorgen beim SV Meppen allerdings wieder eingeholt haben. Mehrere Spieler befinden sich seit Tagen coronabedingt ohnehin schon in häuslicher Isolation. Am Mittwoch sind noch drei weitere positive Testergebnisse innerhalb des Teams hinzugekommen.

Das für Samstag geplante Halbfinale im NFV-Pokal beim Regionalligisten VfV Borussia 06 Hildesheim findet daher nicht statt. Der SVM hatte beim Gegner und beim Niedersächsischen Fußballverband (NFV) einen Antrag auf Verlegung der Partie gestellt. Der VfV Hildesheim und der NFV haben diesem Antrag zugestimmt.

Infektionsgeschehen konnte nicht unterbrochen werden

"Wir bedanken uns ausdrücklich für dieses Entgegenkommen", erklärte SVM-Geschäftsführer Ronald Maul. Aktuell sei es nicht gelungen, das Infektionsgeschehen innerhalb der Mannschaft zu unterbrechen. "Die Gesundheit unserer Spieler und aller Mitarbeiter hat oberste Priorität", betont Maul.

Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Bis zum nächsten Drittliga-Spiel haben die Emsländer noch etwas Zeit, am 1. April steht das Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden auf dem Programm.