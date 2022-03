Weitere 200 Millionen Euro Verlust? Juve nach CL-Aus auch finanziell unter Druck

Nach zuletzt verbesserten Wochen war das Aus im Champions-League-Achtelfinale für Juventus ein herber Rückschlag - auch aus finanzieller Sicht.

Wie die "Gazzetta dello Sport" nach dem 0:3-Nackenschlag im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Außenseiter Villarreal berichtet, droht Juventus nach dem Aus ein weiterer finanzieller Einschnitt von rund 200 Millionen Euro.

Und das, nachdem die Bianconeri um Präsident Andrea Agnelli oder auch Vize-Präsident Pavel Nedved schon 2020/21 fast 210 Millionen Euro Verlust offiziell verkündet haben.

Ganz klar: Das dritte Achtelfinal-Ausscheiden in der Königsklasse am Stück trifft den italienischen Rekordmeister schwer - und lässt die zuletzt erfolgreichen Wochen etwa mit 14 Serie-A-Spielen in Serie ohne Niederlage verblassen. Vielmehr ist der Ernst der Lage zurück, zumal auch die Juve-Aktie fast zehn Prozent gen Keller abgerauscht ist.

Bonucci entschuldigt sich

Allzu akute finanzielle Schwierigkeiten sollen den Traditionsklub aber nicht heimsuchen, dagegen hilft vor allem eine erhaltene Spritze von 400 Millionen Euro, die es laut der Zeitung jüngst von der Eigentümerfamilie Agnelli (Fiat-Konzern) gegeben haben soll. Das Ziel, in den nächsten Jahren die Gewinnschwelle (Break-even-Point) zu erreichen, ist durch das frühe Aus in der Königsklasse aber wieder zurückgeworfen worden. Spielerverkäufe werden wohl im Sommer notwendig sein - und es ergeben sich weitere spannende Fragen: Können und wollen die Turiner am Ende überhaupt noch mit Paulo Dybala verlängern? Und wer kann geholt werden, nachdem schon mit Stürmer Dusan Vlahovic im Winter mächtig (bis zu 80 Mio. Euro) investiert worden ist?

Auf Twitter und in anderen Sozialen Netzwerken machen sich derweil die enttäuschten Fans der Alten Dame Luft - und äußern ihre Enttäuschung über Trainer Massimiliano Allegri. Auch Hashtags bezüglich der beiden ehemaligen Trainer Andrea Pirlo und Maurizio Sarri, die beide nicht lange im Amt ausgehalten haben oder aushalten haben dürfen, finden sich in den Threats.

Führungsspieler Leonardo Bonucci, der wie sein kongenialer Partner Giorgio Chiellini zuletzt längere Zeit verletzt beziehungsweise nicht ganz fit gewesen ist und am Mittwochabend gar nicht zum Einsatz gekommen ist, hat die Anhängerschaft diesbezüglich direkt angesprochen. Und sich auf Instagram entschuldigt: "Solche Spiele von draußen zu verfolgen, lässt mich die Enttäuschung unserer Fans verstehen. Entschuldigungen sind das Einzige, was jetzt angebracht ist. Wir müssen diesen Frust nun aber alle in Zorn transformieren, mit dem wir in den kommenden Spielen unsere verbliebenen Ziele angehen." Diese sind: mindestens Vierter in der Liga werden und obendrein den Titel in der Coppa Italia (Rückspiel nach 1:0-Sieg gegen Florenz steht noch aus) verteidigen.

Zum Thema: "Sie haben uns bestraft": Juves nächstes Scheitern sorgt für Widersprüche