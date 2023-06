Weiter Warten auf Werner

Leipzigs Angreifer Timo Werner fehlt noch verletzt, dafür plant Bundestrainer mit Niklas Füllkrug - und Kai Havertz, um dessen Zukunft es derzeit heiße Spekulationen gibt.

Am Samstag hatte Bundestrainer Hansi Flick in zwei Gruppen trainieren lassen - und insgesamt wieder mehr Profis auf dem Platz am DFB-Campus. Barca-Keeper Marc-André ter Stegen ist tags zuvor ebenso in Frankfurt eingetroffen wie Thilo Kehrer als frischgekürter Conference-League-Gewinner mit West Ham United. Das Duo absolvierte die erste Einheit dieser Juni-Länderspielperiode.

Teamtraining noch ohne Werner

Noch nicht auf dem Rasen ist hingegen Timo Werner nach seinen Sprunggelenks-Problemen. Der Leipziger Angreifer hatte sich vergangene Woche beim Abschlusstraining vor dem Pokalfinale verletzt, musste beim 2:0 gegen Eintracht Frankfurt nach einer Stunde raus, hatte Hansi Flick für die drei Länderspiele gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien zwar nicht abgesagt, ist aber ohne eine Trainingseinheit mit den Kollegen zumindest für den Montag noch keine Option. Für Werner ist das nächste Etappenziel der Freitag in Warschau gegen Polen.

Kai ist so wertvoll, weil er vier, fünf Positionen auf Weltklasse-Niveau spielen kann Rudi Völler

Klar ist damit, dass in Bremen Werder-Torjäger Niclas Füllkrug beginnen wird - und neben dem treffsicheren Lokalmatadoren (sechs Tore in sechs Länderspielen) voraussichtlich Kai Havertz. Der Offensivallrounder wird am Sonntag 24 Jahre alt und bekam von Rudi Völler schon vor dem Ehrentag warme Worte. "Kai", sagt der Sportdirektor, "ist so wertvoll, weil er vier, fünf Positionen auf Weltklasse-Niveau spielen kann. Er ist nicht nur ein überragender Zehner als den wir ihn in Leverkusen groß gemacht haben. Er zählt jetzt nicht mehr zu der jungen Generation, sondern ist ein gestandener Nationalspieler, der fast nicht ausfallen darf, wenn wir wichtige Länderspiele haben."

Havertz bald königlich?

Dazu ist Havertz einer, um dessen Zukunft es derzeit heiße Spekulationen gibt. Unter anderem wird der frühere Leverkusener mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Antonio Rüdiger, schon beim FC Chelsea an dessen Seite, macht kein Hehl daraus, dass er einen Wechsel des Nationalelfkollegen nach Spanien begrüßen würde. "Ich würde mich freuen, wenn ich auch auf Vereinsebene wieder mit Kai zusammenspielen würde." Dass er Einfluss auf die Entscheidung der Bosse bei den Königlichen nehmen könnte, schließt der Verteidiger indes aus: "Ich glaube, was Transfers angeht, habe ich bei meinem Verein nichts zu melden."