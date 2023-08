Weiter "Trainingsgruppe 2": PSG verzichtet auf Mbappé - wohl auch zum Liga-Start

Der Stand-off zwischen Kylian Mbappé (24) und Paris St. Germain geht in die nächste Runde. Zum Pflichtspiel-Auftakt am kommenden Wochenende wird er wohl nicht im Kader stehen.

Nicht verletzt, nicht gesperrt, nicht angeschlagen - und für nicht wenige Personen der beste Fußballspieler des Planeten. Dennoch wird Paris St. Germain allem Anschein nach Kylian Mbappé zum Start in die neue Saison nicht einsetzen. Die Anzeichen dafür verdichten sich jedenfalls.

Wie "RMC Sport" am Sonntagabend berichtet, wird Mbappé nicht der ersten Trainingsgruppe angehören, wenn PSG nach der abgeschlossenen Asien-Reise am Montag wieder das Training in Paris aufnimmt. Vor Aufbruch nach Japan vor gut zwei Wochen war es zum großen Knall gekommen, als der Verein Mbappé nicht auf die Liste des Reise-Trosses gesetzt hatte. Mbappé war stattdessen in Paris geblieben und hatte dort trainiert. An seinem Status wird sich nun auch nach der Rückkehr seiner Kollegen um den neuen Trainer Luis Enrique nichts ändern - obwohl dem Verein womöglich ein Beben droht, wenn sich die Fronten weiter verhärten.

Dem Bericht zufolge wird Mbappé im Trainingszentrum in Poissy um 10 Uhr mit den sogenannten "Lofteurs", der Trainingsgruppe 2, den Platz betreten. Sie besteht aus Spielern, die der Verein nicht als Teil der ersten Mannschaft erachtet - und ist prominent besetzt: Neben Mbappé gehören ihr in Julian Draxler und Leandro Paredes zwei weitere Weltmeister an, in Georginio Wijnaldum ein einstiger Champions-League-Sieger.

Liga-Auftakt wohl ohne Mbappé

Die "Trainingsgruppe 1", der Kader der ersten Mannschaft, wird erst um 17 Uhr zum Training erwartet, mit dem die Vorbereitungen auf den Liga-Auftakt gegen Lorient am kommenden Samstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) eingeläutet werden. Unter den gegebenen Voraussetzungen gilt es momentan als höchst unwahrscheinlich, dass Mbappé bei der Partie auf dem Spielberichtsbogen auftauchen wird. Auch für das Auswärtsspiel in Toulouse am 2. Spieltag rechnet die französische Presse nicht damit, dass Mbappé für PSG aufläuft.

Im Poker um die Dienste des Weltmeisters von 2018 tut sich weiterhin nichts: Mbappé will seinen Vertrag aussitzen, PSG ihn keinesfalls 2024 ablösefrei ziehen lassen - und der designierte Abnehmer Real Madrid spielt weiterhin auf Zeit. Laut "L'Equipe" rechnet die PSG-Führung damit, dass Real erst in den letzten Tagen der Transferperiode ein offizielles Angebot abgeben wird, das zu niedrig sein wird, um angenommen zu werden.

Die Zeitung selbst will hingegen wissen, dass Real erst dann in Verhandlungen um einen Transfer in diesem Sommer einsteigen werde, wenn Mbappé seine Wechsel-Absicht öffentlich erklärt, um eine Situation wie 2022 zu vermeiden, als sich Mbappé überraschend doch noch für einen PSG-Verbleib entschied. Sollte er diesmal seinen Wechselwunsch ausdrücken, sollen die Madrilenen um Präsident Florentino Perez aber sogar bereit sein, bis zu 200 Millionen Euro zu zahlen.