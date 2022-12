Weiter mit Flick - die richtige Entscheidung

Die deutsche Nationalmannschaft geht mit Trainer Hansi Flick (57) die Heim-EM 2024 an. Dieses Ergebnis zeitigte das Treffen an diesem Mittwoch in Frankfurt. Aber es ist ein Neustart verlangt.

Ein Kommentar von kicker-Chefreporter Karlheinz Wild

Nach gut zwei Stunden war alles geklärt. Der DFB und Hansi Flick (57) wollen ihre erst am 1. August 2021 gestartete Zusammenarbeit fortsetzen. Trotz der enttäuschenden Weltmeisterschaft mit dem Knockout schon nach drei Gruppenspielen ist es die richtige Entscheidung, die beide Partner so wollten. Ein Trainerwechsel anderthalb Jahre vor der Europameisterschaft 2024 in heimischen Arenen wäre Aktionismus gewesen. Der Bundestrainer selbst hat bekräftigt, was er schon unmittelbar nach dem Aus in Katar gesagt hatte: Er spürt noch die volle Energie in sich, die DFB-Auswahl auf das kontinentale Turnier vorzubereiten. Er hat großes Zutrauen zu dieser Mannschaft, der Gedanke an einen vorzeitigen Ausstieg kam bei ihm grundsätzlich nicht auf. Der Verband sprach ihm für die Vorbereitung des kontinentalen Wettstreits das volle Vertrauen aus, das es zu bestätigen gilt, wenn in den anstehenden Testspielen ohne die Herausforderung eines Wettkampfs bis 2024 Rückschläge drohen und kommen.

Flick, der sich immer vor seine Mannschaft stellte und sie in der Öffentlichkeit schützte, wird die Zügel anziehen müssen. Wenn die Spieler des FC Bayern kurz vor den Länderspielen gegen Ungarn und England zum Oktoberfest gehen und dann bei dieser zweiteiligen Generalprobe Manuel Neuer und Leon Goretzka wegen Corona ausfallen - egal, ob sie sich dort oder anderswo infiziert haben -, stimmt von Anfang an die Einstellung nicht. Und wenn Leroy Sané bei Fitnessübungen im WM-Training nicht voll mitzieht, weil sie ihm nicht behagen, ist eine solche Haltung ebenfalls inakzeptabel. Und wenn Antonio Rüdiger einen japanischen Gegner mit Faxen beim Laufen lächerlich macht, braucht er eine entsprechende Ansage. Es gäbe mehr solcher Beispiele. Flick wird da autoritärer und konsequenter reagieren müssen. Oder die Spieler danken ihrem Chefcoach auf dem Platz und außerhalb professionell für dessen menschlichen Umgang.

Flick wird bei der Fortsetzung seiner Tätigkeit, die nach dieser missratenen WM ein Neustart ist, einige Personalien klären müssen. Wie geht es weiter mit Thoms Müller (33) und Ilkay Gündogan (32), wo doch gerade im Mittelfeld Jamal Musiala, Kai Havertz und Florian Wirtz nachdrängen und einige Talente im Blickfeld sind? Die WM-Azubis Armel Bella Kotchap, Youssoufa Moukoko und Karim Adeyemi stehen sowieso im Blickpunkt, aber auch Jonathan Burkardt, Felix Nmecha, Anton Stach oder Luca Netz. Gerade Verteidiger werden gesucht, außen wie innen.

Überall wird der Konkurrenzkampf ausgerufen

Ein Niklas Süle mit seinen Qualitäten, die er nicht nutzt, braucht Konkurrenz. Ein Turnier, ob WM oder EM, verlangt die komplette, absolute, hundertprozentige Leistung und Bereitschaft dazu. Flick wird seinen Auserwählten diese Botschaft näherbringen: Keiner hat einen Stammplatz, überall wird der Konkurrenzkampf ausgerufen. Schon zur Pause gegen Costa Rica erlebten die Spieler die andere Seite ihres Bundestrainers, dem der bislang ungewohnte Stresstest in Katar für die Heim-EM nützen wird.

Spannung verspricht die Auswahl des Sportdirektors. Soll es ein Partner des Bundestrainers werden, der in dessen nächster Nähe wirkt? Oder ein Mann, der mehr für die Akademie und Ausbildung der Talente zuständig ist? Oder für beide Bereiche? Fredi Bobic wäre der Kandidat für das große Ganze, Per Mertesacker ist beim FC Arsenal der Jugendchef. Der DFB muss die Entscheidung nicht überstürzen, das nächste Länderspiel findet erst am 23. März 2023 statt. Aber von da an muss die Nationalmannschaft mit ihrem Bundestrainer mit jedem Auftritt für sich werben und umfassend verlorenes Wohlwollen zurückgewinnen. Bis zur EM ist da sehr viel zu tun - und die Zeit knapp.