Weiter mit Dreierkette? Union zwischen Punktepflicht und Trainersuche

Bei Union Berlin wird hinter den Kulissen nach einem neuen Chefcoach gefahndet. Sportlich soll gegen Augsburg auch mit dem Interimstrainerduo gepunktet werden.

Will in seinem ersten Spiel als Chefcoach nicht alles auf links drehen: Union Berlins Trainer Marco Grote. IMAGO/Beautiful Sports

Am Freitagabend war es sehr ungemütlich in Köpenick. Es gab Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt und Regen. Die Stimmung aufhellen könnte die Mannschaft des 1. FC Union Berlin, wenn am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Heimspiel gegen den FC Augsburg endlich mal wieder gewonnen werden kann.

In Spiel eins nach der bis Ende August 2023 sehr erfolgreichen Ära von Trainer Urs Fischer geht es vor allem darum, die Serie von 14 Pflichtspielen ohne Sieg zu durchbrechen.

Hinbekommen soll dies das Interimstrainer-Duo, das aus Trainer Marco Grote und Assistentin Marie-Louise Eta besteht. Der verbliebene Torwarttrainer Michael Gspurning muss zukünftig mehr machen. Er übernimmt auch Teile des Trainings der Standards von Co-Trainer Sebastian Bönig, der vorerst aus gesundheitlichen Gründen pausieren muss.

Grote: "Es geht nicht darum, alles auf links zu drehen"

Grote wird an den Abläufen kaum etwas ändern. Die Nacht vor dem Spiel gegen Augsburg verbrachten die Spieler wie vor Heimbegegnungen unter Fischer zu Hause. Es dürfte auch bei einer Dreierkette in der Abwehr bleiben. "Es geht nicht darum, alles auf links zu drehen, sondern um Nuancen, dass wir die Stärke in der Defensive wieder erlangen und in der Offensive ein paar Optionen mehr schaffen", sagte Grote.

Vor dem gegnerischen Tor klappte es zuletzt auch zu Hause in der Bundesliga nicht mehr. Vier Heimpleiten ohne eigenen Treffer stehen gegen Eintracht Frankfurt (0:4), den VfB Stuttgart (0:3), die TSG Hoffenheim (0:2) und RB Leipzig (0:3) zu Buche.

Union braucht jetzt gegen "Angstgegner" Augsburg ein Erfolgserlebnis. Dann können die nächsten beiden Partien am Mittwoch in der Champions League bei Sporting Braga und vor allem am Samstag in der Meisterschaft bei Bayern München etwas entspannter angegangen werden.

Der Klub hat dann auch weniger Druck bei der Trainersuche, wenn es gegen Augsburg einen Dreier gibt. Ein weiterer Trainerwechsel vor der Partie in München scheint jedoch eher unrealistisch zu sein.