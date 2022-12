Weiter mit Deschamps? Frankreichs Verbandspräsident äußert Wunsch

Der Vertrag von Didier Deschamps als französischer Nationalcoach läuft nach der WM aus. Verbandspräsident Noel Le Graet würde die Zusammenarbeit gerne fortsetzen - doch es gibt eine prominente Alternative.

Seit 2012 ist Deschamps Nationalcoach Frankreichs, er ist damit der dienstälteste Trainer aller 32 WM-Starter. Doch wie geht es nach den Spielen in Katar weiter? Deschamps' Vertrag läuft mit Abschluss der WM-Endrunde aus, eine Entscheidung wurde offiziell noch nicht kommuniziert.

Nun hat sich Verbandspräsident Le Graet mit einem klaren Wunsch vorgewagt und sich eindeutig pro Deschamps positioniert: "Wenn Sie darauf bestehen, will ich ehrlich sein: Mein Wunsch ist es, dass Didier bleibt", sagte er in einem Interview mit der französischen Zeitung "Le Figaro": "Wenn man das Glück hat, einen Deschamps zu haben, klopft man nicht an die nächste Tür, solange er da ist."

Le Graet: Noch kein Kontakt zu Zidane

Allerdings ist die nächste Tür nicht gerade klein, sondern mindestens ein Scheunentor: Denn kein Geringerer als Zinedine Zidane wird im Nachbarland als möglicher Nachfolger Deschamps' gehandelt. Zidane hatte erst Ende Oktober seine Rückkehr auf die Trainerbank angekündigt. Kontakt zu Le Graet gab es aber noch nicht: "Ich habe Zidane im Gegensatz zu dem, was manche behaupten, noch nie in meinem Leben angerufen. Und auch niemand um mich hat ihn angerufen." Der 80 Jahre alte Le Graet gilt als Freund von Deschamps, "aber hier spricht der Präsident, nicht der Freund", sagte er.

Ob Deschamps Vertrag verlängert wird, hängt auch vom Abschneiden der Equipe Tricolore in Katar ab: Denn Le Graet hat vor dem Turnier das Halbfinale als Ziel ausgerufen. "Und ich habe immer gesagt, wenn er das schafft, liegt die Entscheidung bei ihm", sagte der FFF-Präsident. Noch eine Runde muss Deschamps damit überstehen, um die Vorgabe zu erfüllen: Denn am Samstagabend (20 Uhr) trifft Titelverteidiger Frankreich im letzten Viertelfinale auf England.