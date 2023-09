Weiter keine Siege für Köln - Selke findet's "scheiße"

In Phasen gut gespielt, geführt - und doch zum vierten Mal verloren. Das Warten auf den ersten Kölner Sieg geht weiter und offenbart auch beim 1:2 nach 1:0 in Bremen Probleme, die Trainer Steffen Baumgart angehen will.

Nach dem 1:2 in Bremen bedient - aber nicht im Panikmodus: Kölns Torschütze Davie Selke. IMAGO/Nordphoto