Weiter im Formtief: Erneuter Rückschlag für den Berliner AK

Der Berliner AK erlitt am Samstag im Stadtduell gegen den BFC Dynamo den nächsten Rückschlag. Vor allem offensiv drückt der Schuh beim BAK.

Mehr zur Regionalliga Nordost Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Der Berliner AK hat es erneut verpasst, zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze der Regionalliga Nordost zurückzukehren. Dort hatte der Klub aus dem Stadtteil Moabit zuletzt am 13. Spieltag gestanden. Doch mittlerweile ist die Mannschaft von Benjamin Duda von der guten Form des Saisonbeginns, als man neun Siege aus den ersten zehn Spielen holte, weit entfernt. Die 0:2-Heimniederlage im Stadtduell mit dem BFC Dynamo am Samstag war ein erneuter Rückschlag.

Der Negativlauf des BAK hatte bereits im vergangenen Jahr begonnen. Seit November 2022 war nur ein einziger Sieg gelungen. Trainer Duda hat seitdem vieles versucht, um seine schlingernde Mannschaft wieder in die Erfolgsspur zurückzuführen. So änderte der 35-Jährige gegen den BFC die Startaufstellung im Vergleich zum 0:3 in Greifswald in der Vorwoche auf vier Positionen. Doch der Ertrag blieb wieder einmal aus.

"Im Moment läuft vieles gegen uns. Vorn wie hinten fehlt der letzte Tick." Jurgen Gjasula

Dennoch wollte Duda seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen: "Sie hat alles gegeben, aber die Endkonsequenz ist uns derzeit abhandengekommen", so der Coach. Ähnlich äußerte sich auch Kapitän Jurgen Gjasula: "Im Moment läuft vieles gegen uns. Vorn wie hinten fehlt der letzte Tick."

Vor allem in der Offensive mangelt es an Präzision. In vier der vergangenen sechs Partien blieb der BAK torlos. Die Rot-Weißen spielen zwar gut mit, doch scheitern immer wieder am letzten Pass vor dem Abschluss. Duda gibt sich aber trotz der Negativserie kämpferisch: "Wir werden weiter hart daran arbeiten, wieder erfolgreicher zu sein. Unser Weg ist alternativlos."