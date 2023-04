"Weiter große Lust": Kapitän Reus verlängert beim BVB

Kapitän Marco Reus wird Borussia Dortmund über den Sommer hinaus erhalten bleiben. Am Donnerstag informierte der BVB über die Vertragsverlängerung - und die Fortsetzung einer "besonderen Geschichte".

Borussia Dortmund und Marco Reus haben sich auf eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrages geeinigt. Der 33-jährige Offensivspieler hängt ein Jahr beim BVB dran - zu reduzierten Bezügen.

"Marco hat viel Pech mit Verletzungen gehabt, aber er ist Borusse durch und durch und verfolgt als Kapitän unserer Mannschaft genau dieselben Ziele wie wir alle: Er ist und bleibt maximal ambitioniert, unseren BVB zu ganz großen Zielen zu führen", wird Klubboss Hans-Joachim Watzke in der Klubmitteilung zitiert.

"Wir haben uns nicht von tagesaktuellen Diskussionen beirren lassen"

Auch Sportdirektor Sebastian Kehl ist "sehr froh darüber, dass Marco mit dieser Unterschrift seine besondere Geschichte beim BVB um ein weiteres Jahr fortschreiben wird. Wir haben uns zu keinem Zeitpunkt von tagesaktuellen Diskussionen beirren lassen und unsere gemeinsamen Gespräche stets positiv, vertrauensvoll und zielgerichtet geführt. Marco hat als Spieler und Identifikationsfigur einen enormen Stellenwert für diesen Verein - bei unseren Fans auf der 'Süd', in dieser Stadt, aber auch über die Grenzen Dortmunds hinaus bis hin zu BVB-Fans überall auf der Welt. Als langjähriger BVB-Profi und Ur-Dortmunder wird er nicht nur weiterhin aktiv daran mitwirken, Erfolge auf dem Rasen zu feiern, sondern mit all seiner Erfahrung auch die Entwicklung der jungen Generation innerhalb unseres Kaders voranzutreiben."

Ich möchte in meiner Karriere am liebsten für keinen anderen Verein mehr spielen als für den BVB. Marco Reus

Reus ist gebürtiger Dortmunder, war 2005 nach zehn Jahren in der BVB-Jugend aber zunächst mangels Perspektive zu Rot Weiss Ahlen weitergezogen und vier Jahre später zu Borussia Mönchengladbach gewechselt. Von dort kehrte er 2012 schließlich nach Dortmund zurück - und blieb.

Der 48-malige Nationalspieler, der in seiner Karriere schon oft von Verletzungen zurückgeworfen wurde, absolvierte seitdem in elf Jahren 382 Pflichtspiele für den BVB, in denen er 161-mal traf und 120 Assists sammelte. 2017 und 2021 gewann er den DFB-Pokal, nun hat er gute Chancen, erstmals in seiner Karriere Deutscher Meister zu werden. Beim Gastspiel am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Bochum - bei dem er seinen 200. Bundesliga-Scorerpunkt im BVB-Trikot einsammeln könnte - steht für Tabellenführer Dortmund die fünftletzte Aufgabe dieser Saison bevor.

"Gerade haben wir als Mannschaft genau wie alle unsere Fans ein großes Ziel vor Augen, auf dem alle Konzentration liegt: Wir wollen Deutscher Meister werden, dazu brauchen wir jeden einzelnen Borussen", sagt Reus, der bald in seine zwölfte Saison beim BVB geht. "Aber auch darüber hinaus habe ich weiter große Lust darauf, mein Bestes für den Verein zu geben, bei dem ich schon mehr als mein halbes Leben verbracht habe. Es gibt für mich nach wie vor nichts Schöneres, als vor den besten Fans der Welt und im schönsten Stadion der Welt Tore zu schießen und gemeinsam Siege zu feiern. Deshalb freue ich mich, dass ich meinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert habe, denn ich habe immer gesagt, dass ich in meiner Karriere am liebsten für keinen anderen Verein mehr spielen möchte als für den BVB."

Noch unklar ist weiterhin, wie es mit Mats Hummels weitergeht, dessen Vertrag am Saisonende ebenfalls ausläuft. Der 34 Jahre alte Routinier will sich Zeit lassen bei der Abwägung seiner Optionen.