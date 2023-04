Weiter geht's mit den Rekorden: Arnold "jagt" Schäfer

Ein pikantes internes Duell wirft beim VfL seine Schatten voraus. Schon am Wochenende könnte dort der amtierende Kapitän den aktuellen Sport-Geschäftsführer in einer Hinsicht übertrumpfen.

Für Rekorde ist in Wolfsburg vor allem einer zuständig: Maximilian Arnold. 310-mal lief der 28-Jährige mittlerweile für den VfL in der Bundesliga auf - niemand sonst tat dies so oft.

Noch sehr präsent sind freilich die Ereignisse vom vergangenen Wochenende: Beim 2:2 gegen Augsburg verursachte der amtierende Kapitän zunächst ein Eigentor zum 0:1, verschoss dann kurz darauf einen Elfmeter. Damit war er zu einem von lediglich drei Spielern in der bald 60-jährigen Bundesliga-Geschichte geworden, denen dieses Doppel-Missgeschick widerfuhr. Beide trugen dabei das Trikot des 1. FC Kaiserslautern: Die Ex-Nationalspieler Stefan Kuntz (1991 in der Partie gegen den TSV 1860 München) und Mario Basler (2000 in der Begegnung mit Eintracht Frankfurt).

38 Assists: Arnold zieht an Petrov vorbei

Nur Arnold aber schaffte seinen Fauxpas in einer einzigen Halbzeit, zudem legte er dann gegen Augsburg aber auch den Anschlusstreffer zum 1:2 auf. Und eben damit geht es munter weiter in Sachen Rekorde: Mit der Vorarbeit für Luca Waldschmidts Tor gegen den FCA nämlich zog er an der weiteren Vereinslegende Martin Petrov vorbei und kommt nun auf 38 Assists für die Wölfe - deren 37 hatte der bulgarische Altinternationale, der von 2001 bis 2005 für die Niedersachsen spielte, seinerzeit in Erstligaspielen gesammelt. Dafür benötigte Petrov nur 116 Spiele, in denen dem ehemaligen Stürmer zudem noch 28 Tore gelangen.

Nun wirft ein pikantes internes Wolfsburger Duell seine Schatten voraus. Schon am kommenden Wochenende, beim Auswärtsspiel am Ostersonntag gegen Borussia Mönchengladbach, "jagt" Arnold den Rekordvorlagengeber der Grün-Weißen Marcel Schäfer. Er könnte mit ihm gleichziehen und ihn möglicherweise auch übertrumpfen.

Knackt Arnold Schäfers Bestmarke in Gladbach?

Der einstige Meisterspieler, spätere Sportdirektor und heutige Geschäftsführer Sport des Volkswagen-Klubs Schäfer hatte neuneinhalb Jahre, von Juli 2007 bis Februar 2017 das VfL-Trikot getragen. In der Bundesliga tat er das 256-mal und konnte dabei über 13 selbst geschossene Tore jubeln. 39-mal spielte er den Ball so gut auf einen Mitspieler, dass dieser vollstrecken konnte. Letztmals gelang dem heute 38-Jährigen dies übrigens am 14. Mai 2016 beim Wolfsburger 3:1-Heimsieg gegen Stuttgart. Da bereitete Marcel Schäfer die 1:0-Führung vor, für den Torschützen - Maximilian Arnold!