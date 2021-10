Weiter Gegenwind für eine reine NLZ-Liga

Das "Projekt Zukunft", in dessen Rahmen der DFB die Talenteausbildung reformieren will, bleibt in einzelnen Punkten umstritten. Insbesondere die geplante Verbannung von Vereinen ohne NLZ aus den höchsten Jugendligen erfährt auch von den DFB-Landesverbänden heftigen Gegenwind.

Über das generelle Ziel, die Nachwuchsausbildung künftig individueller zu gestalten, herrscht im deutschen Fußball breiter Konsens. Über die detaillierte Umsetzung wird jedoch weiterhin kontrovers diskutiert. Das wurde auch am Rande der jüngsten Tagung der DFB-Landesverbände am vergangenen Wochenende in Hamburg einmal mehr deutlich. Auf Widerstand stößt speziell das Ansinnen des DFB-Projektteams um den Sportlichen Leiter Nationalmannschaften Joti Chatzialexiou, die Junioren-Bundesligen in der bisherigen Form abzuschaffen und zu einem Wettbewerb ausschließlich zwischen NLZ-Teams umzugestalten. "Statusdenken ist für mich nicht überzeugend", erklärt etwa Dr. Hans-Dieter Drewitz, Vertreter des Südwestdeutschen Fußballverbands. "Wenn ein Amateurverein permanent Bayern München schlägt, sehe ich nicht ein, warum der aus irgendwelchen Talentförderungsgründen aus dem Wettbewerb rausfallen soll. Die Großen müssen auf dem Platz beweisen, dass sie groß sind."

Die Position Chatzialexiou ist längst nicht die Position aller Profivereine. Uwe Döring

Eine klare Unterstützung der Anliegen von Klubs wie Preußen Münster, Hertha Zehlendorf oder Astoria Walldorf, die traditionell in den höchsten Jugendligen mitmischen - ohne Nachwuchsleistungszentrum. Auch Schleswig-Holsteins Verbandspräsident Uwe Döring fordert: "Die Durchlässigkeit, um die uns ganz Europa immer beneidet hat, finde ich extrem wichtig. Dazu gehört, dass es keine geschlossene Gesellschaft gibt, in der nur die NLZ unter sich spielen." Und: "Die Position Chatzialexiou ist längst nicht die Position aller Profivereine." In der Tat äußern sich seit Monaten Verantwortliche wie Leverkusens Nachwuchs-Chef Thomas Eichin oder Union Berlins Manager Oliver Ruhnert entsprechend kritisch. Schon vor geraumer Zeit haben die Landesverbände eine Gruppe aus Verbandsgeschäftsführern und Verbandssportlehrern beauftragt, gemeinsam mit dem DFB-Projektteam Lösungen zu erarbeiten.

Wo es keinen Konsens gibt, müssen eben sportpolitische Entscheidungen getroffen werden. Dr. Hans-Dieter Drewitz

Drewitz, bis zum Erreichen der Altersgrenze 2019 langjähriger DFB-Vizepräsident für Jugend und Breitensport, betont: "Es sollen dabei keine Gegenpapiere entstehen. Wir wünschen uns möglichst ein Konsenspapier." Vorgelegt werden soll das im Idealfall beim nächsten Treffen der Landesverbände am 25./26. Oktober in Frankfurt. Dass es gerade in ideologischen Fragen wie der eines Liga-Wettbewerbs ohne Auf- und Abstieg letztlich keine Kompromisse geben kann, liegt freilich auf der Hand. Weshalb Drewitz auch ankündigt: "Da, wo es keinen Konsens gibt, müssen dann eben sportpolitische Entscheidungen getroffen werden."

Döring macht zudem klar, dass gerade in einem Flächenland wie Schleswig-Holstein keine Stützpunkte verloren gehen dürften: "Wenn es den Eltern nicht mehr möglich ist, die Kinder dahin zu bringen, werden diese Kinder aufhören. Das kann nicht im Sinne des deutschen Fußballs sein. Und um es klar zu sagen: Wir sehen uns nicht verantwortlich für die Nationalmannschaften. Sondern für die vielen, vielen kleinen Vereine, die auch im ländlichen Raum Fußball spielen. Es geht darum, viele Leute zum Sport zu bringen, Gemeinschaft und soziale Kompetenz zu entwickeln. Darum werde ich kämpfen, solange es geht."