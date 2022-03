"Weiter auf der Erfolgswelle": Raum ist noch lange nicht satt

David Raum ist seit der Saison 2020/21 im Express-Tempo unterwegs. Der letzte Halt für dieses Jahr soll die WM in Katar sein.

Heimspiel in Sinsheim: Der Hoffenheimer Nationalspieler David Raum. picture alliance / GES/Markus Gilliar

Besondere Momente hat David Raum in der jüngeren Vergangenheit einige gehabt. Der Linksverteidiger stieg im Mai 2021 mit der SpVgg Greuther Fürth in die Bundesliga auf, wechselte danach zu Hoffenheim, feierte mit der U 21 den EM-Triumph, startete bei Olympia und debütierte unter Hansi Flick schließlich auch noch für die deutsche A-Nationalelf. Samstag kündigt sich für ihn ein weiteres Highlight an: ein Länderspiel im "Wohnzimmer".

Den Gegner aus Israel empfängt der DFB im Hoffenheimer Stadion und Raum sagt: "Ein Länderspiel als echtes Heimspiel ist natürlich noch mal etwas Besonderes." Selbst für ihn, der mittlerweile geradezu geschult scheint im Umgang mit speziellen Momenten. "Natürlich", sagt der 23-Jährige, "ist zuletzt alles schneller gegangen als ich mir das hätte erträumen können. Ich bin mega stolz darauf."

Raum misst sich mit Günter und Gosens

Und noch lange nicht satt. "Ich versuche, weiter auf der Erfolgswelle zu schwimmen." Das Ziel ist klar definiert: die WM in Katar. Mit Robin Gosens und Freiburgs Christian Günter gibt es aktuell zwei Mitbewerber und Raum weiß: "Wir alle haben in unseren Klubs offensiv ausgerichtete Rollen, haben alle unsere Qualität. Und natürlich ist es mein Traum, am Ende dazu zu gehören."

Beim echten Heimspiel in Sinsheim bietet sich Raum die erste Gelegenheit, im WM-Jahr erste Argumente zu liefern.