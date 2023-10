Weite Reise für Nagelsmanns Truppe

Zwei Testspiele erwarten die deutsche Nationalmannschaft in den USA. Doch die weite Reise bringt Veränderungen und Sorgen mit sich.

Es ist eine weite Reise für Deutschlands Fußballer. In den USA stehen zwei Testspiele an. Am kommenden Samstag geht es gegen die USA selbst und am Mittwoch danach gegen Mexiko. Der lange Flug über den Atlantik ist anstrengend. Hinzu kommt dann noch die Zeitverschiebung. Während es in Deutschland 12 Uhr mittags ist, ist es in der Stadt Boston noch 6 Uhr morgens. Das kann den Schlafrhythmus der Spieler ziemlich durcheinanderbringen und sich auf ihre Fitness auswirken.

Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann versteht deshalb, dass manche Bundesliga-Vereine solche weit entfernten Testspiele nicht so gut finden. Deshalb hat er extra viele Spieler nominiert: 26 sind es. Vor dem Abflug sagte Nagelsmann am Montag: "Die Spieler sollen maximal fit und gesund zurückkommen."