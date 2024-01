Weit von der Startelf entfernt: Burger muss zweimal zuschauen

Korbinian Burger wird dem FC Erzgebirge Aue in den nächsten beiden Spielen fehlen. Der Abwehrspieler wurde vom DFB-Sportgericht für zwei Spiele gesperrt.

In der vergangenen Saison stand Korbinian Burger noch regelmäßig auf dem Platz, 31-mal lief er für Erzgebirge nach seinem Wechsel im Sommer 2022 vom 1. FC Magdeburg auf, 30-mal in der Startelf. In der laufenden Spielzeit läuft es bislang nicht rund für den Abwehrspieler, der bei seinen sechs Einsätzen viermal nur von der Bank kam.

Sein einziges Spiel über 90 Minuten endete zudem mit einem 0:4 in Münster, Burger erhielt die kicker-Note 5. Seinen zweiten Startelf-Einsatz hatte der 28-Jährige nun am vergangenen Samstag gegen den VfB Lübeck, doch der endete nicht nur erneut mit der kicker-Note 5, sondern auch vorzeitig. In der 57. Minute sah Burger die Rote Karte. Dem Auer versprang als letzter Mann der Ball, nach dem anschließenden Foul flog er vom Platz.

Die Hinausstellung durch Schiedsrichter Dr. Max Burda hat zur Folge, dass Burger nun vom DFB-Sportgericht wegen eines unsportlichen Verhaltens für zwei Spiele gesperrt worden ist, Spieler und Verein haben dem Urteil zugestimmt.

Zumindest holte Aue auch in Unterzahl die Punkte dank des überragenden Mirnes Pepic, der das 1:0 vorbereitete, mit dem 2:0 in der Schlussminute vom Elfmeterpunkt den Deckel auf den Dreier machte und zudem noch Spieler des Tages für den kicker war.

"Mirnes kann zwei, drei Leute aussteigen lassen und dann noch einen klugen Pass spielen. Er darf gern so weitermachen", freute sich Marco Schikora. "Das war seine Woche." Die von Burger allerdings nicht. Und die Sperre dürfte den Weg zurück in die Stammformation weiter erschweren.