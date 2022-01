Weit über halbe Million Preisgeld - Chinesische Liga startet in die neue Saison

Edward Gaming konnte sich zum Weltmeister in League of Legends aufschwingen. Jetzt ist die chinesische LoL Pro League zurück. Der Preispool knackt die halbe Million Euro Marke.

Viele League of Legends Fans fieberten dem Auftakt der chinesischen LoL Pro League (LPL) entgegen. Nachdem der Außenseiter Edward Gaming (EDG) bei den Worlds für einen Zuschauerrekord sorgte und sich zum neuen Weltmeister krönte, geht es nun zurück in die heimische Liga.

Die LPL gilt als beste der Welt, insgesamt treten 17 Teams an, der Preispool beträgt 4,2 Millionen Renminbi also etwa 580.000 Euro. Rund 280.000 Euro werden davon an das Sieger-Team gehen.

EDG hält Team beisammen und startet erfolgreich

Zum Start in die neue Saison gab es gute Nachrichten für EDG, denn die Organisation schaffte es ihre Spieler zu halten. Top-Laner Xuan Jun 'Flandre' Li, Jungler Li Jie 'JieJie' Zhao, Mid-Laner Ye Chan 'Scout' Lee , ADC Do Hyeon 'Viper' Park und Support Ye 'Meiko' Tian bilden also weiterhin das Fünferteam.

EDG ist daher logischerweise ein ganz heißer Titelanwärter. Obendrein kam der ehemalige Starspieler Kai 'Clearlove' Ming als Berater für das Trainerteam hinzu. Die gute Arbeit scheint bereits Früchte zu tragen, denn EDG bestätigte im ersten Spiel die hohen Ambitionen und schlug JD Gaming mit 2:0.

In Europa geht die League of Legends European Championship (LEC) am Freitag, 14. Januar wieder los. Dieses Jahr allerdings ohne den FC Schalke 04, die Gelsenkirchener erhielten durch den Verkauf des Startplatzes stolze 26,5 Millionen Euro. Statt den Knappen ist Team BDS aus der Schweiz unter den zehn Teams der LEC.

