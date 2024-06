Weit über Brust und Bande hinaus

Im April wurde die Partnerschaft zwischen HAIX und dem SV Darmstadt 98 verlängert. So bleibt der Ausstatter für Funktionsschuhe und -bekleidung aus Bayern bis 2026 Haupt- und Trikotpartner des Vereins. Zukünftig sollen vor allem die Fans im Fokus stehen. Was das bedeutet, erklären HAIX-Geschäftsführer Michael Haimerl (34) und Martin Kowalewski (54), Geschäftsführer Marketing/Vertrieb bei den Lilien.

Warum wurde die Partnerschaft zwischen HAIX und Darmstadt 98 trotz des Abstiegs aus der Bundesliga verlängert?

Haimerl: Das war eine ganz bewusste Entscheidung. Beim Abstieg gleich abzuspringen, kam für uns nicht in Frage. Wir wollen als verlässlicher Partner bei den Lilien mit im Boot sein - in ruhigen wie in stürmischeren Zeiten. Das gibt dem Verein die nötige Planungssicherheit über die neue Saison hinaus. Uns ist wichtig, dass wir für den Verein und seine Fans in unserer Partnerschaft einen Mehrwert erbringen. Deswegen waren unsere Gespräche über eine Vertragsverlängerung sehr zielstrebig und unkompliziert.

Kowalewski: HAIX ist als Haupt- und Trikotpartner gleichzeitig unser wichtigster Partner. Auch wenn wir abgestiegen sind, war unser erstes Jahr aus Marketingperspektive sehr erfolgreich. Das darf man nicht immer alles am sportlichen Ergebnis festmachen. Für uns war die Vertragsverlängerung jedenfalls ein sehr starkes Signal - nach innen und außen.

Warum hat sich denn HAIX vor einem Jahr ausgerechnet den SV Darmstadt 98 als Partner ausgesucht?

Haimerl: Wir wollten vor einem Jahr ganz bewusst auf der Bühne des Sports präsent sein. Daher sind wir auch darüber hinaus bei den Frauen des VfL Wolfsburg, beim FC Bayern Basketball, dem THW Kiel und SC Magdeburg sowie im Wintersport eingestiegen. Uns ging es dabei auch um eine regionale Verteilung unserer Partnerschaften innerhalb Deutschlands. Beim SV Darmstadt hat einfach alles gepasst. Vom ersten Moment an war ein gegenseitiges Vertrauen da und wir verstehen uns, wie auch Darmstadt, als Underdog im Wettbewerb gegen die ganz Großen. Das verbindet uns sehr.

Kowalewski: So ist es. Wir wollen die Top 20 Klubs in Deutschland herausfordern - das ist uns in den letzten Jahren auch ganz gut gelungen. Der Abstieg aus der Bundesliga ist kein Beinbruch, aber wir wollen auch in Zukunft ambitioniert bleiben. Das ist unser Anspruch und verbindet uns auch mit den Zielen von HAIX in ihrer Branche.

Was sind die Learning aus dem ersten Jahr?

Kowalewski: Ein wichtiges Learning war, dass es in einer solchen Partnerschaft nicht immer um den letzten Euro und die letzte Minute auf der LED-Bande geht, sondern insbesondere darum, eine wertschätzende und vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Das ist im Fußball nicht selbstverständlich. Das erste Jahr war vor allem ein Jahr des Kennenlernens. Wir hatten zuvor 15 Jahre lang einen anderen Trikotpartner - da war der Wechsel eine große Veränderung. Für uns war es schön zu sehen, dass wir mit unseren Werten und unserem beispiellosen Zusammenhalt im Verein auch für ein bayrisches Traditionsunternehmen wie HAIX attraktiv sind.

Haimerl: Für uns war das Sponsoring eines Bundesligisten ja komplettes Neuland - insofern haben wir viel dazugelernt. Wir wollen aber in Zukunft nicht nur auf der Brust oder Bande sichtbar sein, sondern die Darmstadt-Fans mitnehmen und stärker einbeziehen. Sie sollen wissen, wer wir sind und für welche Werte wir stehen. Wir wollen zum Anfassen sein. Das haben wir im ersten Jahr noch nicht geschafft.

Im neuen HAIX-Fernsehspot heißt es "Du bist keine Phase, Du bist Leidenschaft" - was bedeutet diese Aussage?

Haimerl: Eine Phase geht vorüber. Aber Leidenschaft ist das, was bleibt und die man mit vollem Herzblut lebt. Und genau darum geht es ja auch als Fan. Auch wir wollen eben keine Phase sein, sondern eine langfristige Verbindung mit den Fans unserer jeweiligen Partner aufbauen, mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehören. Da gibt es übrigens eine schöne Parallele zur Arbeitswelt: Für viele Menschen ist ihre Arbeit auch mit Leidenschaft verbunden, und genau diese Leute wollen wir unter anderem mit unseren Arbeitsschuhen und unserer Arbeitsbekleidung bestmöglich ausrüsten. Das steckt im Kern hinter diesem Slogan.

Wieviel Leidenschaft steckt denn in Ihrem Verein Herr Kowalewski?

Kowalewski: Da muss ich etwas ausholen: Unser Verein war 2008 fast tot, wir waren damals kurz vor dem Abstieg in die 4. Liga. Was seitdem passiert ist, mit den Aufstiegen in die 2. Bundesliga und in die Bundesliga, ist eine verrückte Erfolgsgeschichte. Diese Erfahrungen haben die Menschen hier enorm zusammengeschweißt. Das war früher noch ganz anders. Die Zeiten haben sich hier sehr zum Positiven geändert und der Zusammenhalt im ganzen Verein ist einzigartig. Das ist für die Partnerschaft mit HAIX eine sehr gute Basis. Wir wünschen uns sehr, dass die Partnerschaft auch wirklich keine Phase ist, sonders etwas Langfristiges und Beständiges.

Wie spricht man denn die Fans heutzutage effektiv an?

Haimerl: Wir dürfen nicht vergessen: Der Sport lebt von den Fans. Und wenn es die nicht gäbe, wäre der Sport tot - das hat man in der Corona-Zeit sehr deutlich gesehen. Deshalb stellen wir in unserem neuen TV-Spot die Fans in den Mittelpunkt. Zusätzlich wollen wir vor Ort mehr Fan-Events veranstalten und laden sie auch zu unseren Messen zu einem Kennenlernen ein. Da kann man dann zum Beispiel direkt mit unserem Entwicklungschef über die Kreation neuer Arbeitsschuhe sprechen. Wir wollen für die Darmstadt-Fans echt, authentisch und vor allem auch greifbar sein. Am Ende geht es darum, möglichst nah an den Fans dran zu sein und eine Beziehung zu ihnen aufzubauen - hierzu sind die Voraussetzungen in Darmstadt nahezu ideal.

Kowalewski: Das kann ich nur bestätigen: Wir sind sehr eng mit den Fans verzahnt und haben für die Fan-Kommunikation seit vielen Jahren sogar eine eigene Abteilung. Durch den ständigen Austausch kennen wir ihre Wünsche und Bedürfnisse. Wir erfahren auf diese Weise immer mehr über ihr Leben und sehen auch: Unsere Fans sind echte Alltagshelden! Diese Kommunikation kommt somit allen sehr zugute - darauf zahlt auch die Partnerschaft mit HAIX ein. So wird es in Zukunft auch für die Fans deutlich mehr Berührungspunkte geben: Es gibt beispielsweise Ideen für einen HAIX Junior Cup und einen HAIX Lilien-Schuh als Limited Edition gibt es ja schon. Es werden aber noch viele weitere Schritte folgen.

Wie hat sich die Kommunikation mit den Fans im Zuge der Digitalisierung entwickelt?

Kowalewski: Mit den vielen neuen digitalen Möglichkeiten können wir unsere Fans noch besser kennenlernen und schneller auf ihre Fragen reagieren. Das hilft bei der Fan-Ansprache ungemein. Unsere Merchandising-Erlöse haben sich dadurch auch signifikant erhöht und unsere Mitgliederzahl hat sich in wenigen Jahren verdoppelt.

Haimerl: Ich sehe teilweise durch die Fokussierung auf das Thema Digitalisierung aber auch die Gefahr einer Entfremdung - und genau da wollen wir mit unserer verstärkten Präsenz in Darmstadt einen Gegentrend setzen: Wo Menschen live zusammenkommen, entsteht im Vergleich zu digitalen Zusammenkünften deutlich mehr Authentizität und Glaubwürdigkeit.

Die Fußball-EM ist in vollem Gange: Was wünschen Sie sich für das Turnier und darüber hinaus für die kommende Saison?

Haimerl: Es soll wieder eine positivere Gesamtstimmung ins Land kommen. Deutschland ist ein tolles Land mit wunderbaren Menschen. Das sollte wieder mehr von uns allen gesehen werden. Wir brauchen dringend weniger Konfrontation und mehr Gemeinschaftsgefühl. Hierzu könnte die EM einen wertvollen Beitrag leisten. Für unsere Partnerschaft mit den Lilien wünsche ich mir, dass wir die vergangene Saison gemeinsam schnell abschütteln können und uns zusammen weiter positiv entwickeln.

Kowalewski: Ich freue mich auf eine großartige Fußballstimmung bei hoffentlich gutem EM-Wetter. Und wir wollen als Darmstadt 98 in der neuen Saison wieder als große Einheit auftreten und eine gute Rolle in der 2. Bundesliga spielen - eine Liga, die aus Marketingperspektive übrigens mindestens genauso spannend wie die Bundesliga ist!