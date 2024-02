Weit geworfen - und zu kurz gedacht

Das Top-Spiel der 2. Liga am Samstagabend stand nach ausufernden Protesten gegen die Investoren-Pläne der DFL am Rande des Abbruchs. Die Ultras des Investoren-Klubs Hertha BSC haben nicht nur ihrem Verein, sondern auch ihrem Anliegen geschadet. Ein Kommentar von kicker-Redakteur Steffen Rohr.

Still ruhte der Ball am Samstagabend zwischenzeitlich - nur die gelben kleinen flogen. IMAGO/Jan Huebner

32 Minuten - so lange konnten die Spieler von Hertha BSC und dem Hamburger SV am Samstagabend nicht ihrem Beruf nachgehen, weil immer mehr Tennisbälle auf den Rasen des Olympiastadions flogen. 32 Minuten - so lange dauerte einst das kürzeste Grand-Slam-Finale aller Zeiten, French Open 1988, Steffi Graf gegen Natalia Zvereva: 6:0, 6:0.

Ziemlich sicher: In Berlin kamen am Samstagabend mehr Tennisbälle zum Einsatz als seinerzeit in Paris. Im ersten Durchgang machten die HSV-Fans mobil, nach etwa sieben gespielten Minuten in der zweiten Halbzeit die Hertha-Ultras. Mehrere Appelle des Stadionsprechers Fabian von Wachsmann verpufften. Schiedsrichter Daniel Schlager beorderte die Teams zwischenzeitlich vom Feld.

Hertha-Trainer Pal Dardai und der in der organisierten Fanszene sozialisierte Ersatzkeeper Marius Gersbeck gingen in die Kurve, um zur Mäßigung zu mahnen. Schokotaler, Flummis und Tennisbälle flogen zuletzt in etlichen deutschen Stadien. Aber so maßlos und zeitlich ausufernd wie Herthas Ultras hat diesen Protest noch niemand orchestriert.

Die Verhältnismäßigkeit wurde der eigenen Selbstgerechtigkeit geopfert

Ein Spiel an den Rand des Abbruchs zu bringen, eine Niederlage am grünen Tisch zu riskieren und Sanktionen in Kauf zu nehmen, schadet nicht nur dem eigenen Klub, der - das am Rande - nach einem durch den Tod des Präsidenten Kay Bernstein albtraumhaften Januar nichts mehr braucht als Ruhe und ein Stück Normalität. Es schadet auch dem eigenen Anliegen.

Kritik am Investoren-Deal der DFL - inhaltlich wie am Procedere - zu üben, ist statthaft. Und Protest, der nicht sicht- und hörbar ist, wirkt nicht. Aber in Berlin wurde am Samstagabend die Verhältnismäßigkeit der eigenen Selbstgerechtigkeit geopfert. Mit einer Flut an Tennisbällen, zum Teil geworfen, zum Teil mit Hilfe von ins Stadion geschleusten Schleudern auf den ein ganzes Stück entfernten Rasen katapultiert, waren die, die sich als Gralshüter des Fußballs gerieren und daraus oft einen Alleinvertretungsanspruch ableiten, drauf und dran, einen stimmungsvollen Fußball-Abend vor mehr als 58.000 Zuschauern kaputt zu machen.

777 Partners wurde auf den Bannern nicht erwähnt

"Investorenwahnsinn endlich stoppen, ob in der DFL oder in den Vereinen", hieß es auf einem Banner in der Ostkurve des Olympiastadions. Und darüber: "Strategische Partner in Bremen" - "Porsche, VW & Audi bei zig Vereinen". Herthas Investor 777 Partners wurde nicht erwähnt. Das Private-Equity-Unternehmen aus Miami hält seit knapp einem Jahr 78,8 Prozent der Anteile an der Hertha BSC Kommanditgesellschaft auf Aktien. Ohne die Finanzspritze des Investors hätte Hertha im Frühsommer 2023 ziemlich sicher keine Lizenz für die 2. Liga bekommen.

Und ohne die 374 Investoren-Millionen von 777-Vorgänger Lars Windhorst wäre der seit Jahren chronisch defizitäre Hauptstadt-Klub in Corona-Zeiten mindestens in schwerste Turbulenzen gekommen. Dass ausgerechnet an dem Standort, der wie kein zweiter im deutschen Profifußball am Tropf eines Investors hängt, die Proteste am lautesten sind, entbehrt nicht einer gewissen Ironie.

Ganz klar: Dass sich Hertha BSC einem Investor ausgeliefert hat, delegitimiert nicht den Widerstand der eigenen Basis. Aber es zeigt die Ambivalenz und Komplexität der Problematik.