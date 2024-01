Weiße Karte im Fußball: Bedeutung und Erklärung

Gelbe und Rote Karten gehören im Fußball dazu wie der Ball und die Tore. Noch nicht ganz so bekannt und etabliert ist die Weiße Karte, die mittlerweile in Portugal gezeigt werden kann. Was bedeutet die Weiße Karte im Fußball?

Da staunten die 15.032 Zuschauer nicht schlecht, als sie sahen, was Schiedsrichterin Catarina Campos am 21. Januar 2023 beim Pokalspiel der Frauen von Sporting Lissabon gegen Benfica Lissabon zückte: Sie nestelte kurz an ihrer Brusttasche und zeigte dann eine Karte - so weit, so gewöhnlich. Doch als sie die Karte für alle im Stadion gut erkennbar in die Höhe streckte, war das Erstaunen groß: Sie war weder gelb noch rot - sondern weiß. Was soll das bedeuten?

Die Bedeutung der Weißen Karte

Offiziell wurde die Weiße Karte in Portugal bereits 2015 eingeführt, damals noch im Futsal und im Kinderfußball. Es ist eine pädagogische Karte, deren Ziel es ist, verschiedene Arten von Fairplay zu belohnen. Die Weiße Karte wurde in Portugal als Teil einer staatlichen Initiative eingeführt und soll "ethisch relevantes Verhalten" von Spielern, Trainern und auch Zuschauern "anerkennen und belohnen", so steht es in einer Erläuterung des portugiesischen Instituts für Jugend und Sport.

Dieses "ethisch relevante Verhalten" kann dabei äußerst vielfältig sein. Sei es, sich beim Gegenspieler zu entschuldigen, eine fragwürdige Schiedsrichterentscheidung zu akzeptieren oder Mitspieler wieder aufzubauen, nachdem sie eine Großchance vergeben haben.

Der Schiedsrichter hat dabei in der Hand, wann er die Weiße Karte letztlich zückt. Pro Weißer Karte gibt es für die jeweilige Mannschaft einen Punkt für die Fair-Play-Wertung am Ende der Spielzeit.

In welchen Ländern wird die Weiße Karte gezeigt?

Als Teil einer FIFA-Initiative für "ethische Werte im Sport" wurde die Weiße Karte in Portugal nicht mehr nur im Jugendbereich und im Futsal eingesetzt. Bis hinauf in den Profibereich hat der portugiesische Verband die Karte mittlerweile etabliert - eine Ausnahme stellen die beiden höchsten Spielklassen der Männer dar, da diese - ähnlich wie bei der DFL in Deutschland - von den Ligen selbst organisiert werden und der Verband dort keinen Einfluss hat.

Ansonsten stagniert der Werdegang der Weißen Karte aber etwas. Andere Länder, die auf die Initiative hin ebenfalls die Weiße Karte eingeführt haben, sind nicht bekannt.

Die erste Weiße Karte

Zurück zu Catarina Campos und dem Stadtderby zwischen den Frauen von Sporting Lissabon und jenen von Benfica Lissabon, das Benfica letztlich problemlos und unspektakulär mit 5:0 gewinnen konnte. Kurz vor der Pause hatte ein Anhänger auf der Tribüne dort über Unwohlsein geklagt. Die Mannschaftsärzte beider Teams eilten sofort herbei und versorgten den Fan, dem es schnell wieder besser ging.

Es lief die 44. Spielminute, als Campos daraufhin beiden Ärzteteams, die wahrlich verdutzt dreinschauten, die Weiße Karte zeigte. Nicht nur die Ärzte, auch die Zuschauer waren in diesem Augenblick Teil eines historischen Moments: der ersten Weißen Karte in der Geschichte des Fußballs.