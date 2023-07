"Weiß, wo das Tor steht": Sandhausen verpflichtet 19-jährigen Meier

Der SV Sandhausen hat Richard Meier verpflichtet. Der 19-jährige Stürmer kommt aus dem Nachwuchs des 1. FC Magdeburg.

Richard Meier stammt aus Burg bei Magdeburg und kehrte seinem dortigen Heimatverein BC 08 2018 den Rücken, um sich dem 1. FC Magdeburg anzuschließen. Für dessen Jugendabteilungen lief der 19-jährige Stürmer mit einem Gardemaß von 1,93 Metern in den vergangenen Jahren auf und stellte seine Torjägerqualitäten unter Beweis: In 19 Einsätzen in der U-19-Bundesliga Nord/Nordost gelangen ihm in der abgelaufenen Spielzeit neun Treffer, dazu kommen 17 Tore und sieben Vorlagen für die Zweitvertretung der Profis, womit er maßgeblichen Anteil an deren Aufstieg in die Oberliga hatte.

Mit dieser Quote hat der Stürmer den SV Sandhausen auf den Plan gerufen, der Meier nun unter Vertrag nahm. Sportdirektor Matthias Imhof sieht im Neuzugang einen "hochtalentierten Stürmer, der auch in der 3. Liga weiß, wo das Tor steht". Meier sei ein "Stürmer für die Zukunft des SVS".

Auch Cheftrainer Danny Galm sieht im jungen Meier eine Verstärkung, wie er in einer Vereinsmitteilung unterstrich: "Richi ist ein Spielertyp, der in Deutschland gesucht wird. Mit seiner Größe, der Robustheit und seinem Tempo kann er immer wieder für Unruhe sorgen. Wir wollen ihn an die 3. Liga heranführen“.

Meiers Ziel: Der Wiederaufstieg

"Seit ich klein bin, träume ich davon, Fußballer zu werden. Es ist unbeschreiblich, dass dieser Traum nun in Erfüllung geht", so ein ambitionierter Meier nach der Unterschrift unter seinen ersten Profivertrag. "Ich möchte jetzt dem SVS helfen, den Wiederaufstieg zu erreichen."

Meier ist beim SV Sandhausen bereits der zwölfte Sommer-Neuzugang, insgesamt 26 Spieler verließen die Kurpfälzer seit dem Abstieg aus der 2. Bundesliga.