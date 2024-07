Weiß wird Karlsruhes neue Nummer 1 und will "eine Ära prägen"

Stammkeeper Patrick Drewes verließ den Karlsruher SC nach nur einem Jahr gen Bundesliga. Sein Nachfolger kommt aus den eigenen Reihen: Der 20 Jahre alte Max Weiß verlängert langfristig beim KSC und soll die neue Nummer 1 werden.

Schon in der Abstiegssaison des SV Sandhausen war Patrick Drewes einer der besten Torhüter der zweiten Liga. Im vergangenen Sommer wechselte er zum Karlsruher SC, unterstrich auch dort seine Klasse (kicker-Note 2,86, sieben Spiele ohne Gegentor) und wagte mit nun 31 Jahren erstmals den Schritt in die Bundesliga zum VfL Bochum. Und auch in Karlsruhe bahnt sich ein Aufstieg an: der von Max Weiß zur neuen Nummer 1.

"Etwas Außergewöhnliches, solch ein großes Torwarttalent in unseren Reihen zu haben"

"Es ist etwas Außergewöhnliches, dass wir mit Max Weiß ein solch großes Torwarttalent aus dem eigenen Nachwuchs in unseren Reihen haben", lobt Sebastian Freis, Bereichsleiter Profis, den 20 Jahre alten Torhüter, der seinen Vertrag beim KSC am Montag "langfristig" verlängerte, in höchsten Tönen. "Dieser langfristige Vertrag dokumentiert unser großes Vertrauen in Max und seine zukünftige Entwicklung. Wir sind sehr stolz darauf, einen Spieler aus unserer Akademie so gefördert zu haben, dass er zur kommenden Saison die Nummer 1 bei den Profis auf dem Rücken tragen kann."

Im Alter von 15 Jahren kam Weiß im Sommer 2019 vom SV Sandhausen zu den Badenern und debütierte bereits als 17-Jähriger in der 2. Bundesliga. Bislang stehen vier Liga-Einsätze sowie ein DFB-Pokal-Spiel in der Vita des 1,90-Meter-Mannes, der in der vergangenen Saison bereits als Drewes' Vertreter regelmäßig Zweitliga-Luft schnupperte und nun dauerhaft zwischen die Karlsruher Pfosten rücken soll.

"Es ist nicht selbstverständlich, dass mir der Klub dieses große Vertrauen gibt"

"Ich freue mich, dass ich nicht nur als neue Nummer 1, sondern auch mit einem neuen Vertrag in die kommende Saison gehe", erklärt Weiß selbst. "Ich fühle mich beim KSC sehr wohl und möchte als Stammtorwart eine Ära prägen. Es ist nicht selbstverständlich, dass mir der Klub dieses große Vertrauen gibt, und möchte es mit guten Leistungen zurückzahlen. Ich kann es zudem kaum erwarten, mein erstes Spiel als Nummer 1 vor unseren tollen Fans im Wildpark zu spielen."