"Weiß, was in der 3. Liga verlangt wird": Bielefeld verpflichtet Shipnoski

Arminia Bielefeld hat sich in der 2. Bundesliga bedient und Nicklas Shipnoski von Fortuna Düsseldorf verpflichtet. Während der 25-Jährige bei seinen Zweitliga-Stationen nicht immer glänzen konnte, zeigte er in der 3. Liga bereits sein Können.

Der große Umbruch bei Arminia Bielefeld nimmt weiter Fahrt auf. Mit Nicklas Shipnoski stellte der Absteiger aus der 2. Bundesliga nach insgesamt 26 Abgängen nun bereits den 14. externen Neuzugang vor.

Der Rechtsaußen wurde von Fortuna Düsseldorf verpflichtet, wo er noch einen Vertrag bis 2025 hatte. Über die Ablösesumme vereinbarten beide Parteien Stillschweigen, auch zur neuen Vertragslaufzeit machte die Arminia keine Angaben.

Zuletzt lief der Mann aus Worms allerdings seit Januar 2022 nicht mehr für Düsseldorf, sondern leihweise für den SSV Jahn Regensburg auf, für den er 35 Einsätze (zwei Tore, drei Vorlagen) verbuchen konnte.

Wiesbaden zum Aufstieg verholfen, Top-Scorer bei Saarbrücken

Dass dem 25-Jährigen die 3. Liga durchaus liegt, konnte er nach seiner Ausbildung beim 1. FC Kaiserslautern inklusive zwölf Profi-Einsätzen bereits in Wiesbaden und Saarbrücken unter Beweis stellen. Beim SVWW gelangen ihm 2018/19 sechs Tore und sechs Vorlagen in 23 Spielen, die den Hessen zum Aufstieg verhalfen. Nachdem es in der anschließenden Zweitliga-Saison nicht mehr gelaufen war (zwölf Einsätze, keine Torbeteiligung), ging der Schritt wieder zurück in die 3. Liga.

Beim 1. FC Saarbrücken erlebte Shipnoski seine bislang beste Saison im Profi Bereich: Nach 33 Drittliga-Partien standen 2020/21 ganze 15 Tore und zehn Vorlagen auf dem Konto, die ihn zum Top-Scorer machten. Erneut folgte der Sprung in die 2. Bundesliga, der auch bei Fortuna Düsseldorf nicht gelingen wollte (elf Ligaspiele, eine Vorlage).

Nachdem er auch in Regensburg in anderthalb Jahren lediglich auf zwei Zweitliga-Treffer kam, folgte nun eben der erneute Schritt in die 3. Liga. "Nicklas weiß, was in der 3. Liga verlangt wird", ließen Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel und Cheftrainer Mitch Kniat in einer gemeinsamen Pressemitteilung verlauten.

In Düsseldorf wäre es für Shipnoski schwierig geworden

In Bielefeld wolle man nun "daran arbeiten, dass er seine Fähigkeiten wieder voll abrufen und unser Spiel entscheidend bereichern wird. Wir sind davon überzeugt, dass er sehr schnell ein wichtiger Baustein in unserem Team werden kann."

Den Rechtsaußen hätten derweil vor allem die Gespräche mit Mutzel und Kniat überzeugt. "Dass ich schon vor dem Trainingslager mit den Jungs trainieren kann, macht mir den Einstieg sicherlich leicht. Ich will mich bei der Arminia voll und ganz einbringen und dazu beitragen, dass hier eine neue Mannschaft entwickelt wird, die unseren Fans Freude bringt."

F95-Sportdirektor Christian Weber betonte derweil, dass es für Shipnoski im Kader der Fortunen schwierig geworden wäre: "Wir haben uns daher frühzeitig mit dem Szenario auseinandergesetzt, ihn nach seiner Ausleihe nach Regensburg abzugeben." Bei den Bielefeldern startet der Flügelspieler nun ein neues Kapitel - das sechste in seiner Laufbahn.