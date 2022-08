"Weiß, was hier gefordert wird": Klement kehrt nach Kaiserslautern zurück

Das zähe Ringen um Philipp Klement hat ein Ende. Der Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart schließt sich dem 1. FC Kaiserslautern an.

Der Wechsel von Philipp Klement vom VfB Stuttgart zum 1. FC Kaiserslautern ist offiziell. Damit kehrt der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler zu seinem Jugendklub zurück.

Klement spielte ab 2004 sieben Jahre lang im Nachwuchs der Roten Teufel. Nach seinem Wechsel zum 1. FC Nürnberg 2011 folgte eine einjährige Leihe zu Hansa Rostock, bevor er anschließend wieder zum Club zurückkehrte.

Über die zweite Mannschaft der Franken landete der gebürtige Ludwigshafener dann bei Mainz. Den Durchbruch schaffte der 1,75 Meter große Mittelfeldspieler jedoch nach einem Transfer zum SC Paderborn. Mit den Ostwestfalen feierte er zwei Aufstiege in Folge, von Liga drei in Liga eins, woraufhin der VfB Stuttgart Klement verpflichtete.

Dort konnte er sich jedoch nicht durchsetzen. Im vergangenen Winter liehen ihn die Schwaben schließlich für eine halbe Saison an Paderborn aus, wo er elf Spiele bestritt (2 Tore, 4 Vorlagen). Nun folgt der Wechsel zum 1. FC Kaiserslautern.

Klement kommt bislang in 61 Spielen in Liga zwei auf 33 Scorerpunkte (18 Tore/15 Vorlagen) - in der Bundesliga in 27 Partien auf vier Scorerpunkte (2 Tore/2 Vorlagen).

Klement: "Musste nicht lange überlegen"

FCK-Sportdirektor Thomas Hengen zeigte sich vom Neuzugang vollends überzeugt. "Mit Philipp Klement bekommen wir einen erfahrenen Spieler, der im Mittelfeld flexibel einsetzbar ist und der durch seine Spielintelligenz, Handlungsschnelligkeit und Ballsicherheit auf dem Platz überzeugt", erklärte der 47-Jährige den Transfer. Zudem sei man beim FCK auch von der Torgefährlichkeit und den Standardqualitäten des 29-Jährigen angetan. "Philipp kommt aus der Pfalz und kennt den FCK aus seiner Jugendzeit, er weiß, was hier gefordert wird", sagte Hengen gegenüber Vereinsmedien.

Auch Klement selbst freute sich über die Rückkehr an den Betzenberg. "Schon als ich beim Relegationsspiel gegen Dynamo Dresden als Zuschauer auf dem Betze war, kam bei mir der Gedanke auf, wieder das FCK-Trikot anzuziehen", sagte der Mittelfeldspieler bei der Vertragsunterzeichnung. "Als dann die Anfrage aus Kaiserslautern kam, musste ich nicht lange überlegen."