Weiß sucht "Innenverteidiger mit starkem linken Fuß"

Kurz vor dem Ligaauftakt ist der Kader der SG Sonnenhof Großaspach extrem geschwächt. Vor allem der Defensive fehlen Akteure. Trainer Steffen Weiß hofft, schnellstmöglich einen Innenverteidiger zu finden.

Am Freitag startet die Regionalliga Südwest, die Spielklasse der SG Sonnenhof Großaspach. Coach Weiß meint, sein Team werde eine gute Rolle spielen. Das, obwohl die Elf vor Kurzem in der dritten Runde des Verbandspokal gegen den Oberligisten FSV 08 Bissingen mit 2:3 nach Verlängerung ausgeschieden ist. Allerdings sah Weiß in dieser Partie nicht nur Negatives: "Wir haben uns gute Chancen herausgespielt."

Der 32-Jährige erwähnt nicht, dass seine Mannschaft stark ersatzgeschwächt auf den Platz ging: Neun Spieler fehlten aufgrund einer Erkältungswelle sowie diversen Verletzungen. Personell muss sich Großaspach also verstärken: Zwei Abwehrspieler und ein Angreifer sollen zum 24-Mann-Kader dazukommen.

Linksfuß gesucht

Hohe Priorität hätte für Trainer Weiß die Verpflichtung eines Innenverteidigers "mit starkem linken Fuß". Aufgrund einer Roten Karte im letzten Spiel der vergangenen Spielzeit ist Routinier Kai Gehring (33) nämlich die ersten drei Partien der Saison 2021/22 gesperrt. Derzeit verfügt die SG über nur einen gelernten Innenverteidiger und zwar Zugang Lukas Müller. Es herrschen somit nicht die besten Voraussetzungen für den Ligaauftakt.

Deshalb hofft der Coach auf eine Rückkehr erfahrener Fußballer wie Schiek, Gipson und Reule sowie neuer Hoffnungsträger, beispielsweise Karatas, Owusu, Brändle oder Fröhlich zum Regionalligastart. Möglichst schnell finden will er den fehlenden Innenverteidiger. Sollte das nicht der Fall sein, besteht die Gefahr, dass die Elf von Weiß zumindest zum Start der neuen Spielzeit nicht die gute Rolle spielt, die er erwartet.

Am Sonntag (14 Uhr) startet Großaspach in Hoffenheim, gegen die zweite Mannschaft der TSG, in die neue Saison.