Der FC Bayern hat die Tabellenführung verschenkt und wird in dieser Verfassung auch den Meistertitel verschenken. Eine Einordnung zur anhaltenden Krise von Mario Krischel.

Lost in Mainz: Die konsternierten Bayern-Profis nach dem 1:3. Getty Images

Manchmal sucht man als Texteschreiber länger nach einem guten Texteinstieg, um den Leser gleich zu fangen. Sie verstehen schon, etwas Lustiges oder Schauriges oder Spannendes. Irgendwas, das halt Lust macht, den hundertdreißigsten Text zum 2:0-Sieg oder zur 0:2-Niederlage auch noch zu lesen. Am Samstagabend war das anders, da machten es die Bayern dem Texteschreiber noch einfacher als vorher den Mainzern das Toreschießen.

Beim FC Bayern geht gerade so viel schief, dass die Spieler und Trainer und Verantwortlichen des FC Bayern offensichtlich vergessen haben, wie es überhaupt noch richtig geht. Und das Lustige oder Schaurige oder Spannende daran: Sie geben es auch noch zu.

Tuchels Analyse in Bruchstücken

Thomas Tuchel, der jetzt in sieben Pflichtspielen genauso viele Niederlagen kassiert hat (drei) wie sein Vorgänger Julian Nagelsmann in 37, sprach zum Beispiel Sätze aus wie: "Ich hatte bis zum Ausgleich nicht das Gefühl, dass eine besondere Energie entsteht, dass Mainz … dass irgendwie … keine Ahnung." Oder: "Offensichtlich fehlt uns im Moment die Energie, uns dagegen aufzulehnen, mit Rückschlägen umzugehen. Ähm … weiß ich jetzt nicht, weshalb. Aber das ist erstmal die Analyse." Oder: "Da gehört aber auch … Da gehört halt auch … ich weiß nicht. Die Sachen, die uns jetzt gerade abgehen." Weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung.

Falls dieser Horrorfilm noch einen Titel gesucht hat, der genauso schwach ist wie seine Hauptdarsteller.

Fußballprofis oder Fußballverantwortliche sagen immer, dass es unfair ist, mit dem Finger auf Einzelne zu zeigen. Und sie haben ja recht. Beim FC Bayern ist das nur gerade hinfällig, es kann ja ruhig jeder auf jeden zeigen. Jeder Einzelne, der die Verantwortung auf dem Platz oder daneben trägt, macht gerade ganz offensichtlich keinen guten Job. Das Wort "offensichtlich" verwendete Tuchel in seiner Pressekonferenz nach dem 1:3 in Mainz übrigens achtmal. Sechsmal sagte er "weiß ich nicht" und dreimal "keine Ahnung".

Oliver Kahn nahm den Trainer in seiner brodelnden Wutrede kurz nach Schlusspfiff kategorisch aus der Verantwortung, der Trainer nahm sich kurz darauf wieder rein. "Wenn ich an der Seitenlinie bin, bin ich verantwortlich. Egal, ob ich einen Tag, eine Woche oder ein Jahr Trainer bin." Kahn sagte auch, dass genug Gespräche geführt worden seien in letzter Zeit. Dass es jetzt Taten brauche. Hasan Salihamidzic sagte dann kurz darauf, dass er jetzt erstmal Gespräche führen wolle. Ähm, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung.

Worte, die ganz und gar nicht nach FC Bayern klingen

Irgendwo müssen sie ja ansetzen beim FC Bayern. Fünf Spieltage vor Schluss strahlt nichts und niemand in und um diesen Verein auch nur das kleinste bisschen Zuversicht aus. Alles, was Spieler und Verantwortliche und Trainer so sagen, klingt ganz und gar nicht nach FC Bayern. Nach mia san mia, nach mia san besser als ihr, nach weiter, immer weiter.

"Ich kann Ihnen nicht garantieren, dass wir bereit sind, wenn es wieder so kommt", sagte Thomas Müller. "Das kann ich nicht sagen." Er klang fast wie gelähmt, ausgerechnet er, der immer noch irgendwas Mutmachendes findet. "Wir machen Konzentrationsfehler, wir machen große individuelle Fehler und haben im Moment … wirken wir ausgelaugt", fand Tuchel und wiederholte das Wort "ausgelaugt" sicherheitshalber noch viermal. "Wir wirken ausgelaugt. Wir wirken wie eine Mannschaft, die schon 70, 80 Spiele in den Knochen hat. Wir können nicht mehr, zumindest im Moment können wir keine Reaktion zeigen, weder mental noch körperlich."

Ich kann Ihnen nicht garantieren, dass wir bereit sind, wenn es wieder so kommt. Das kann ich nicht sagen. Thomas Müller

Tuchel schlug dabei in bester Joao-Cancelo-Manier mal die Hände über den Kopf, mal kratzte er sich das Kinn und mal vergrub er das Gesicht hinter den zehn Fingern. Weil er nach dreieinhalb Jahren, äh, Wochen beim FC Bayern bereits an Grenzen stößt. Das war übrigens kein Äh-Versprecher-Witz. Tuchel hat es selbst gesagt: "Dreieinhalb Jahre, so wirkt’s."

Er hat eine Truppe übernommen, die "ganz offensichtlich" nicht in der Lage ist, mit Rückschlägen umzugehen. Die nicht fehlerfrei spielen kann; die abenteuerliche Fehler macht; die sich in schwierigen Situation nicht mehr pushen, nicht hochfahren kann; die den Anschein erweckt, dass sie nun lieber drei äh Jahre frei braucht anstatt nur drei Tage.

Die Leiden des Bayern-Trainers: Thomas Tuchel in Mainz. imago images (3)

So viele Fehler: Auf dem Platz und daneben

Jeder Einzelne macht seinen Nebenmann gerade schlechter. Die Absprache zwischen Yann Sommer und Dayot Upamecano zum Beispiel, die klappt hervorragend. "Ich hab' ins Aus gespielt, jetzt bist du wieder dran." Joshua Kimmich und Leon Goretzka wollen gerne Verantwortung übernehmen und Chefs sein und scheinen schon lange vergessen zu haben, dass auf ein gutes nicht zwei schlechte Spiele folgen müssen. Man soll ja nicht auf Einzelne zielen, schon klar, aber Alphonso Davies. Aber Serge Gnabry. Aber Sadio Mané, aber und aber und aber. Nichts und wieder nichts stimmt, und dass der eine den anderen Teamkollegen schlägt oder der eine kurz nach Paris fliegt und der andere dann wieder hier einen Nebenschauplatz eröffnet. Es sind so viele Fehler, die dieser Verein nicht erst seit dieser Saison begeht.

"Wir haben den besten Kader der Liga", findet Tuchel. "Wir haben den höchsten Etat der Liga, es ist unser ureigener Anspruch, Meister zu werden. Und zwar die ganze Zeit. Da gehört aber auch … Da gehört halt auch … ich weiß nicht."

Keine Ahnung.