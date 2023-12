Weisers Wert für Werder: "Wissen, um was es ihm geht"

Als rechter Schienenspieler des SV Werder Bremen weist Mitchell Weiser viele gute Werte auf. Im neuen Jahr soll die weitere Zukunft besprochen werden - denn sein Vertrag läuft aus.

Der tiefe Steckpass auf Romano Schmid verschaffte ihm selbst neuen Raum auf dem rechten Flügel, und weil der Österreicher den Ball sogleich zurück auf Mitchell Weiser ablegte, eröffnete sich diesem zwar nur kurz die Chance zur Flanke - die er per Direktabnahme aber umgehend nutzte. Marvin Ducksch lief im Zentrum ein, köpfte und traf zum 2:0, das am Samstagnachmittag letztlich den Endstand bedeutete zwischen dem SV Werder Bremen und dem FC Augsburg. Und für Weiser die vierte Torvorlage in dieser Saison - alle wurden per Kopf verwertet.

In der Bundesliga kommen lediglich die drei Profis Jan-Niklas Beste (Heidenheim), Franck Honorat (Gladbach) und Vincenzo Grifo (Freiburg) auf fünf Assists, die zu Kopfballtreffern führten. 16 Spieler gaben insgesamt noch mehr Vorlagen als Weiser, darunter etwa Werder-Teamkollege Ducksch (sechs). Doch eigentlich jeder dieser Akteure kommt in offensiverer Rolle zum Einsatz als der rechte Schienenspieler von Werder.

Weiser: Viele Spints, Flanken, Dribblings - und Zweikämpfe

Weiser weist viele gute Statistiken auf, bei der Anzahl an Sprints ist auf seiner Position etwa nur der Leverkusener Jeremie Frimpong (506) ligaweit besser als der Bremer (408). Der 29-Jährige schlägt zudem nicht nur ziemlich viele Flanken (36 in dieser Saison), sondern es kommt auch fast ein Drittel (30,6 Prozent) davon an - nur Kölns Florian Kainz hat bei ähnlicher Frequenz einen höheren Wert (36,1). Weiser ist äußerst dribbelstark, steht im Ranking der Besten lediglich hinter den Offensivspielern Chris Führich, Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz sowie Alphonso Davies.

Und, was man angesichts seines bisweilen auch mal gescholtenen Offensivdrangs womöglich nicht unbedingt erwarten würde: Kein anderer Schienenspieler der Bundesliga bestritt bislang so viele Zweikämpfe wie Weiser (155) - zudem mit einer sehr ordentlichen Quote (52,3 Prozent).

Beraterwechsel und der Auftrag an Werder

Werte, an denen sich der Wert des 184-maligen Bundesliga-Profis für Werder deutlich ablesen lässt, genauso wie an seinen Einsatzzeiten: Nur Jens Stage kommt in dieser Saison zu mehr Spielminuten. "Er macht es aktuell gut, ist sehr stabil in seinen Leistungen. Man merkt, dass er immer besser in die Saison reinkommt", sagt Clemens Fritz, Leiter Profifußball. "Und durch seine Assists bringt er immer eine gewisse Gefährlichkeit mit, die für unser Spiel wichtig ist."

Aber wie lange noch? Nach aktuellem Stand vorerst bis zum Saisonende. Was dann passiert, ist angesichts eines Beraterwechsels und gegenüber der "Deichstube" getätigten Aussagen zumindest fraglich. Weiser ließ wissen: "Ich zögere, weil ich ambitioniert bin und vom Verein das Gefühl haben will, dass man größere Ziele als den Klassenerhalt hat. Auf dieses Signal warte ich."

Werder und Weiser: Gespräche im Januar

Was klingt wie ein Auftrag, damit der U-21-Europameister von 2017 sich eine weitere Zukunft in Bremen überhaupt vorstellen könnte, ordnet Fritz wie folgt ein: "Wir wissen, um was es ihm geht. Eine gute Perspektive will jeder Spieler haben, aber genauso kann jeder Spieler auch dazu beitragen, dass die passt." Richtung Ende Januar sind weitere Vertragsgespräche zwischen Spieler- und Vereinsseite vorgesehen.