Weisers Wege: Werder-Rückkehrer drängt nach vorne

Mitchell Weiser gehörte zu den auffälligsten Werder-Profis beim 2:1-Sieg im DFB-Pokal in Cottbus, was auch mit einer enorm offensiven Rolle auf der rechten Außenbahn zusammenhing. Der Rückkehrer funktioniert in Bremen wieder auf Anhieb - auch deshalb hatte man sich beim Aufsteiger so sehr um ihn bemüht.

Von Startschwierigkeiten in Bremen kann bei Mitchell Weiser nun wirklich nicht die Rede sein. Bereits im vergangenen September, kurz nachdem der 28-Jährige von Bayer Leverkusen ausgeliehen wurde, erzielte er in seinem ersten Pflichtspiel für Werder in Ingolstadt gleich einen Treffer. Vor zweieinhalb Wochen nun traf Weiser beim 3:3-Unentschieden im Testspiel gegen Twente Enschede ebenfalls - nur einen Tag nach seiner festen Verpflichtung. Und auch beim ersten Pflichtspiel der Bremer in Cottbus war er am Montagabend erfolgreich, sorgte schließlich für das entscheidende zweite Tor.

Die zähe Rückholaktion aus Leverkusen

Weisers Trefferquote zum Einstand verleitete Werder-Kapitän Marco Friedl gar dazu, ungewöhnliche Maßnahmen in Erwägung zu ziehen: "Dann geben wir ihn noch mal her - und holen ihn wieder." Was allerdings nicht ganz ernst gemeint sein dürfte, gerade, weil sich schon die jüngste Rückholaktion aus Leverkusen als sehr zäh erwiesen hatte. Über Wochen war keine Lösung für ein Ausstiegsszenario zwischen Weiser und Ex-Klub Bayer gefunden worden, aufgrund seines noch ein Jahr laufenden Vertrags. Die Fronten waren verhärtet, auch bei Werder rechnete man zwischenzeitlich nicht mehr mit dem Zustandekommen einer Rückkehr - bis sich alle drei Parteien doch noch finanziell aufeinander zu bewegten.

Mit dreiwöchiger Verspätung stieg Weiser in die Werder-Vorbereitung ein. Doch großartig viel Eingewöhnungszeit brauchte der 140-malige Bundesliga-Profi nicht, auf der rechten Außenbahn war er direkt wieder gesetzt. "Der Vorteil ist, dass er die ganzen Abläufe schon kennt und weiß, was Ole von ihm fordert", erklärte Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder.

"Super Laufwege in die Offensive"

In Cottbus interpretierte der U-21-Europameister von 2017 seine Rolle nun wesentlich offensiver als sein Pendant Lee Buchanan auf links. So wechselte die Bremer 3-5-2-Grundordnung im Aufbau auf eine Viererkette, Weiser rückte vor als eine Art Rechtsaußen. Dort prägte er die Partie als einer der auffälligsten Spieler auf dem Platz, wie auch Friedl befand: "Er hat super Laufwege in die Offensive - nicht nur beim Tor. Das ist seine Stärke, im richtigen Moment loszustarten", so der Kapitän, "Für uns ist es wichtig, dass er auch nach vorne gefährlich ist."

Fritz lobt in diesem Zusammenhang Weisers "hohe fußballerische Qualität" und glaubt, "dass da noch mehr in ihm steckt, wenn er seinen Rhythmus über einen längeren Zeitraum findet". Doch gerade defensiv, "ob taktisch oder beim Zugriff", müsse sich der Rückkehrer noch steigern. Insbesondere, wenn der Gegner nicht Energie Cottbus, sondern wie am kommenden Samstag in der Bundesliga VfL Wolfsburg heißt. Vereinzelte Nachlässigkeiten wie nach der 2:0-Führung im Pokal darf man sich da nicht leisten, wie Weiser auch selbst weiß: "Das war ein guter Reminder."