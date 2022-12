Weisers Wandel: Wo er sich noch mal gesteigert hat

Mitchell Weiser ist beim SV Werder Bremen einer der prägenden Spieler in der bisherigen Bundesliga-Saison: In welchen Bereichen der Außenspieler im Vergleich zur vergangenen Spielzeit in der 2. Liga einen weiteren Qualitätssprung gemacht hat.

Nur zwei Profis kamen an den bisher ausgetragenen 15 Bundesliga-Spieltagen zu mehr Einsatzzeit für den SV Werder Bremen als Mitchell Weiser: Stamm-Torwart Jiri Pavlenka, der lediglich 60 Sekunden länger auf dem Platz stand (1287 Minuten) - und Marvin Ducksch (1302). 15 Mal wurde Weiser als rechter Schienenspieler in der Startelf von Trainer Ole Werner aufgeboten; und der U-21-Europameister von 2017 präsentierte sich in so starker Verfassung wie in der 1. Liga seit langem nicht.

Bei Ex-Klub Bayer Leverkusen, wo er eigentlich nur während der einen Saison 2018/19 als Stammspieler in Erscheinung trat, war er zuvor kaum noch zum Einsatz gekommen - bis ihn Werder zum Ende der Transferperiode im Sommer 2021 auslieh. Auch in Bremen benötigte Weiser zunächst einige Anlaufzeit. In der Endphase der Zweitliga-Saison steigerte er sich jedoch bereits beträchtlich und hatte einen entsprechenden Anteil am direkten Wiederaufstieg des Klubs. Nun setzte sich sein Wandel jedoch weiter fort: In der Bundesliga machte Weiser noch mal einen Leistungssprung - wie sich an mehreren Parametern ablesen lässt.

Weiser: Schon sieben Torvorlagen in der Bundesliga

Am augenscheinlichsten ist dabei wohl die Anzahl der Torvorlagen, die der 28-Jährige in dieser Saison bereits verbuchen konnte: Mit sieben Assists gehört Weiser auf diesem Gebiet zu den besten Profis der Liga, gleichauf mit Dominik Szoboszlai (RB Leipzig), Alassane Plea (Borussia Mönchengladbach), Jamal Musiala (FC Bayern), nur übertrumpft von Kolo Muani (elf Vorlagen, Eintracht Frankfurt). In der 2. Liga kam er in insgesamt 24 Partien auf drei Vorlagen.

Zugute kommt Weiser dabei sicherlich, dass er seinen Topspeed in km/h von 32,81 auf 35,12 in der laufenden Saison merklich verbessern konnte (als nun schnellster Bremer), ebenso wie die Anzahl der Sprints pro 90 Minuten, von 29 auf 31 - ein Spitzenwert. Eine erhebliche Steigerung wurde zudem bei seiner Flugballquote von 31,0 Prozent auf 56,0 Prozent verzeichnet; Pass- und Flankenquote blieben in etwa gleich. Dass Weiser seine Dribbelquote um rund zehn Prozent von 43,8 auf 33,3 verringerte, könnte sich ebenfalls als zuträglich für seine Rolle als Vorlagengeber erwiesen haben.

Werner über Weiser: "Ausnahmequalität"

Werder-Coach Werner hatte den Stellenwert Weisers in der Hinrunde mehrfach ausdrücklich hervorgehoben. "Er ist sehr stabil, mental und von der Leistung her - das überträgt er auf die Mannschaft. Und fußballerisch bringt er eine Ausnahmequalität mit", sagte der 34-Jährige etwa im Oktober. Im November bekräftigte er noch einmal: "Er ist ein Spieler, der technisch auf engem Raum alles lösen kann. Ich bin sehr froh, dass er da ist." Und womöglich packt er im weiteren Saisonverlauf ja noch etwas drauf ...