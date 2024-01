Weisers fragliche Werder-Zukunft: "Solche Spiele helfen"

Der blitzsaubere Auftritt von Torschütze Mitchell Weiser beim Bremer Sieg in München hat auch seine weiterhin offene Zukunftsfrage erneut aufgeworfen. Erste Gespräche stehen nun bevor.

Obwohl Mitchell Weiser mit all den Superlativen konfrontiert wurde, beteiligte sich der Profi des SV Werder Bremen selbst nicht daran. Das beste Spiel seiner Karriere? "Keine Ahnung", so der Siegtorschütze beim 1:0-Auswärtssieg in München: "Wenn du ein Tor schießt, klar, das sagen dann viele." Ganz "ähnlich" sei diese Schlussfolgerung auch im Finale der U21-EM 2017 gewesen, das er mit seinem Treffer zum 1:0-Sieg für die deutsche Auswahl ebenfalls entschieden hatte - und auf das der 29-Jährige nun in der Allianz Arena noch einmal angesprochen wurde.

"Wenn du gegen Bayern ein Tor schießt und es zum Sieg reicht, ist das natürlich immer ein größeres Thema als gegen eine andere Mannschaft", sagte Weiser über den Treffer, den er als "schön" bezeichnete: "Ich bin auch stolz darauf, keine Frage." Doch ranken wollte er dieses besondere Erfolgserlebnis gegen Manuel Neuer, wie er betonte, nicht. Was er jedoch noch wissen ließ: "Ich nehme mir immer vor, Aktionen zu haben, die das Spiel entscheiden", so Weiser: "Ich hatte auch so ein paar gute Aktionen, aber alle von uns haben ein super Spiel gemacht."

Werner: "Wir hoffen, dass wir ihn weiter in Bremen haben"

Auch Werder-Coach Ole Werner wollte es zwar merklich vermeiden, einzelne Spieler nach diesem ersten Bremer Sieg gegen die Bayern seit 2008 herauszustellen, doch angesprochen auf Weiser, ließ er dann schon dessen enorme Bedeutung für seine Mannschaft durchblicken: "Alle haben überragend gespielt", leitete der 35-Jährige ein: "Dass Mitch am Ende trotzdem das Tor macht, ist kein Zufall, weil das eine außergewöhnlich starke Leistung von ihm war, offensiv wie defensiv. Er ist für uns einfach ein Unterschiedsspieler, das muss man so sagen. Wir sind total froh, dass wir solche Fußballer in Bremen haben."

Warum wir ihn alle sehr schätzen, ist heute dann deutlich geworden. Ole Werner

Allerdings warf die Leistung des rechten Schienenspielers natürlich noch einmal umso mehr die Frage auf: Wie lange eigentlich noch? Weisers Vertrag läuft am Saisonende aus. Wie bereits im Dezember angedeutet, stehen nun Gespräche bevor, in denen es um eine weitere Zukunft des Profis bei Werder gehen soll. Dass der Vorjahresaufsteiger einen Spieler seiner Qualität halten will, ist kein Geheimnis, auch Werner verdeutlichte am Sonntagabend: "Wir hoffen, dass wir ihn auch weiter in Bremen haben. Warum wir ihn alle sehr schätzen, ist heute dann deutlich geworden." Doch auch der Coach weiß natürlich um die Gefahr eines Abgangs im Sommer: "Die Situation bei ihm ist bekannt."

Weiser: "Ich sehe, dass alle drumherum mehr wollen"

Dass Weiser gewisse Ambitionen hat, darüber ist man bei Werder im Bilde. "Wir wissen, um was es ihm geht", sagte Clemens Fritz im Dezember als Leiter Profifußball. Nun gilt es also, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Der Profi verspüre bei seiner Zukunftsentscheidung jedenfalls "keinen Stress", betonte nach dem Sieg in München, dass "ich mich nach wie vor wohl fühle" in Bremen. Und weiter: "Natürlich helfen solche Spiele, wo ich sehe, dass die Mannschaft und alle drumherum mehr wollen. Das war auf jeden Fall ein guter Schritt."