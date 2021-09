Weisers entscheidende halbe Stunde: "Ich hatte schon abgeschlossen mit einem Wechsel"

Am Dienstag wurde seine Verpflichtung fixiert, am Mittwoch stand er bereits das erste Mal für den SV Werder Bremen auf dem Platz, am Donnerstag wurde Mitchell Weiser offiziell vorgestellt. Dabei hatte der Spieler gar nicht mehr mit einem Abgang aus Leverkusen gerechnet.

Von einer erleichterten Eingewöhnung Mitchell Weisers beim SV Werder Bremen ist auszugehen. Der Neuzugang, der für eine Saison von Bayer Leverkusen ausgeliehen ist, berichtete am Donnerstagvormittag gleich von mehreren Bezugspersonen, die er in Bremen angetroffen hat. Leonardo Bittencourt bezeichnete der 27-Jährige als "sehr guten Freund", Marco Friedl kenne er noch aus seiner Zeit beim FC Bayern ("Ich habe mitbekommen, wie er von der U 15 zu den Profis hochgekommen ist, bin sehr stolz auf ihn") und mit Marvin Ducksch teilt Weiser das Erlebnis der U-17-WM in Mexiko: "So etwas verbindet einen das ganze Leben."

Auch sportlich deutete der U-21-Europameister von 2017 am Mittwoch beim 2:0-Testspielsieg gegen den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo bereits an, dass er dem Bundesliga-Absteiger ("Bremen ist für mich kein Zweitligist") beim angedachten Ziel weiterhelfen kann, um die vorderen Tabellenplätze mitzuspielen. Rund 70 Minuten stand er ohne jegliche Anlaufzeit auf dem Platz. "Er hatte noch keinen Kontakt zur Mannschaft und musste direkt mit der Art unseres Spiels zurechtkommen", sagte Trainer Markus Anfang, "das ist anspruchsvoll, aber er hat es dafür echt gut gemacht."

Weiser: "Es war eine schwere Zeit"

In Leverkusen spielte Weiser hingegen sportlich kaum noch eine Rolle; in der vergangenen Bundesliga-Saison kam der Mann, den Bayer 2018 für 12 Millionen Euro von Hertha BSC verpflichtet hatte, nur auf fünf Einsätze. "Es war eine schwere Zeit, aber ich habe es geschafft, einen kühlen Kopf zu behalten", erklärte der Neu-Bremer, der einen Abgang in dieser Transferperiode eigentlich bereits abgehakt hatte: "Ich hatte schon abgeschlossen mit einem Wechsel."

Nachdem es tags zuvor noch einige Transfer-Absagen gegeben hatte, sei das Bremer Angebot am Dienstag "aus dem Nichts gekommen", so Weiser: "Ich habe das innerhalb von einer halben Stunde entschieden, weil ich sonst keine anderen Optionen hatte." Dass es nun so gekommen ist, "passt sehr gut", Verein und Spieler "wollen mehr". In Bremen erhofft man sich, dass der 140-malige Bundesligaspieler wieder zu alter Stärke zurückfindet. Werder zahlt dem Spieler "ein normales Zweitliga-Gehalt", so Sportchef Frank Baumann, "alles andere ist eine Sache zwischen Leverkusen und dem Spieler".

Durch die Verpflichtung Weisers erhöhen sich die Möglichkeiten in Bremens Kader in zweierlei Hinsicht; auf der rechten Außenbahn kann er sowohl defensiv als auch offensiv agieren. Gegen Almelo startete der Sohn des ehemaligen Bundesliga-Profis Patrick Weiser zunächst als Rechtsverteidiger - was Coach Anfang jedoch nicht zu hoch hängen wollte. "Da wird jetzt sehr viel hineininterpretiert", sagte er mit Blick auf die Stammbesetzung dieser Position, auf der zuletzt der allerdings ohnehin flexibel einsetzbare Felix Agu spielte.

Stammplatz-Versprechen? "Das fände ich auch nicht gut"

Dass für Weiser genauso wie alle anderen "das Leistungsprinzip zählt", wie Anfang betonte, ließ auch der Neuzugang tags darauf bewusst durchblicken: "Ich habe hier die Option zu spielen, aber Markus hat mir keinen Stammplatz versprochen. Das fände ich auch nicht gut." Er sei neu, müsse das Spielsystem verstehen und seine Spielfitness auffrischen. "Dann bin ich von mir aber auch überzeugt, dass ich Stammspieler werde, egal auf welcher Position."