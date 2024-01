Weiser: "Wir haben gezeigt, was es braucht, um hier zu gewinnen"

Mit einem Sieg in München hatten auch die Bremer nicht gerechnet, umso größer war die Freude im Anschluss.

"Wir hatten einen perfekten Tag", sagte Mitchell Weiser nach Abpfiff bei DAZN und ergänzte: "Da kann man auch Bayern schlagen." Dass es am Ende mit dem Sieg geklappt hat, lag auch am Rechtsverteidiger, der sich sehr umtriebig gezeigt hatte und dem in der 59. Spielminute der entscheidende 1:0-Siegtreffer gelungen war.

Der 29-Jährige wollte seine eigene Leistung nicht zu hochhängen, er habe zwar "ein gutes Spiel gemacht" und diverse Situationen "gut gelöst", letztlich sei es aber ein Mannschaftserfolg gewesen. "Es war ein Super-Spiel von uns", sagte Weiser: "Wir haben alles gezeigt, was es braucht, um hier zu gewinnen. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, haben mit dem Ball gute Sachen gemacht. Wir wissen, dass wir unangenehm sein können."

Dass es am Ende mit dem ersten Bremer Sieg seit dem 20. September 2008 (5:2) geklappt hat, lag aber auch an Torhüter Michael Zetterer, der vor allem in der Schlussphase mehrfach mit guten Paraden in Erscheinung getreten war.

Der gebürtige Münchner zeigte sich überglücklich, es sei "Wahnsinn, dass wir gewonnen haben", für ihn persönlich sei es ein Wahnsinn gewesen, in der Allianz-Arena zu spielen - vor den Augen seiner Familie. "Für die war es auch was ganz Besonderes", war sich Zetterer sicher.

Er stellte auch klar, dass "viel zusammenkommen" müsse, um bei den Bayern zu gewinnen. "Da muss ich einen guten Tag haben, da müssen die Jungs vor mir einen super Tag haben", sagte Zetterer und stellte fest, das genau das an diesem Sonntag der Fall war. "Das haben sie brutal hinbekommen", lobte der Keeper seine Vorderleute.

Gestreckte Faust: Ole Werner jubelt. IMAGO/Nordphoto

Werners Lob bleibt nicht aus

Lob gab es auch von Trainer Ole Werner. "Heute hat ganz viel für uns gepasst", sagte der 35-Jährige: "Die Jungs haben es überragend gemacht. Defensiv war es eine Top-Leistung und offensiv haben wir im Umschaltspiel viele Dinge richtig gemacht." Werner freute sich darüber, wie seine Spieler den Matchplan umgesetzt haben.

"Das eine ist der Matchplan, viel entscheidender ist aber die Umsetzung der Spieler - und die war heute top", sagte der Trainer und lobte, dass man in Eins-gegen-eins-Situationen "nicht zu viel Respekt" gezeigt und sich "offensiv was zugetraut" habe, ebenso dass man "immer einen Fuß im Zweikampf" hatte.

Alle haben es gut gemacht. Ole Werner

Ein einzelnen Spieler herauspicken wollte der Coach nicht, das habe die Leistung nicht hergegeben. "Ich kann niemanden positiv hervorheben, weil es alle gut gemacht haben." Werner hob aber hervor, dass in Abwesenheit von Leonardo Bittencourt und Marvin Ducksch, die beide Gelb-gesperrt gefehlt hatten, die "Jungs gezeigt haben, dass sie es können - und das ist gut für uns als Mannschaft."

Das ändere aber nichts daran, dass er sich freue, in der kommenden Woche gegen den SC Freiburg (LIVE! ab 15.30 Uhr bei kicker) die beiden gesperrten Spieler wieder zur Verfügung zu haben.