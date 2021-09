Weiser und Werder überzeugen - Hannover lässt St. Pauli nicht an die Spitze

Am Samstag setzte sich Werder deutlich in Ingolstadt durch - auch dank Neuzugang Weiser. Der KSC und Kiel trennten sich remis, Hannover schlug St. Pauli. Später am Abend ist der HSV gefordert, am Sonntagmittag gehen fünf Partien über die Bühne.

Werder, mit Keeper Zetterer statt Rückkehrer Pavlenka und Neuzugang Weiser in der Startelf, begann in Ingolstadt (Kaya ersetzte den verletzten Kapitän Kutschke) engagiert und erarbeitete sich ein Übergewicht. So fiel das 1:0 nicht überraschend, aber in der Entstehung glücklich. Schmidts Flanke wurde von Antonitsch mit dem Scheitel genau in die lange Ecke verlängert (24.), drei Minuten später musste Werder allerdings das verletzungsbedingte Aus von Kapitän Toprak verdauen (Mai kam in die Partie). Machte nichts, denn Weiser legte in der 42. Minute ein Solo hin und stellte nach sehenswertem Übersteiger auf 2:0. Als Ducksch kurz nach der Pause auf 3:0 stellte (48.), war die Messe in Ingolstadt bereits gelesen, die Norddeutschen schlugen nach Rostock auch den zweiten Aufsteiger problemlos mit 3:0.

Unverhoffter Joker: Hannover verhindert St. Paulis Tabellenführung

96-Coach Jan Zimmermann tauschte sein Team nach dem 0:4 in Darmstadt auf fünf Positionen, unter anderem durften die Neuzugänge Ondoua und Hinterseer gegen ein unverändertes St. Pauli ran. Da sich Frantz früh verletzte, war der Coach zu einer weiteren frühen Änderung gezwungen. Nur kurz danach kam Hannover dennoch zum ersten Hochkaräter, Beiers Kopfball entschärfte Keeper Vasilj allerdings grandios (10.). 96 blieb gegen ganz schwache Kiezkicker dran und ging in der 39. Minute in Front. Der eingewechselte Kerk traf per Abstauber für die Niedersachsen, beinahe hätte Hult noch vor der Pause erhöht - wieder war Vasilj zur Stelle. Nach der Pause legten die Hanseaten aber deutlich zu. Buchtmann scheiterte aus der Distanz nur knapp an Keeper Zieler (64.), Medics Kopfball klatschte an die Latte (84.). Da aber auch die 96er gefährlich blieben, war der Sieg alles andere als unverdient. St. Pauli verpasste somit die Tabellenführung, die mit einem Dreier möglich gewesen wäre.

Wildes Spiel im Wildpark: Kiel reicht der Doppelschlag nicht

Kiel musste in Karlsruhe auf die Neuzugänge Holtby, Skrzybski und Korb (alle muskuläre Probleme) verzichten, war aber dennoch zunächst das gefährlichere Team. Kopfballchancen von Mühling (8.) und vor allem Porath (20.) stellten dies unter Beweis. Es waren aber die Badener, die ziemlich unerwartet zuschlugen: Choi (39.) bekam das Leder nach Hofmanns Kopfballvorlage mit Mühe im Kieler Kasten zur 1:0-Pausenführung unter, beinahe wäre Wanitzek kurz nach Wiederanpfiff das 2:0 gelungen. Holstein steckte nicht auf - und setzte schließlich zum Doppelschlag an. Mees sprang in der 78. Minute höher als zwei Karlsruher, nur zwei Minuten später war auch Bartels mit dem Kopf zur Stelle und stellte auf 2:1. Damit nicht genug: In der wilden Schlussphase mit vielen Torraumszenen glich Hofmann in der 88. Minute aus und hätte in der Nachspielzeit per Kopf beinahe die erneute Wende herbeigeleitet - Keeper Gelios verhinderte Schlimmeres.

