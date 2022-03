Weiser ruft sein Potenzial ab: "Haben wir uns erhofft"

Es war ein längerer Anlauf, den Mitchell Weiser benötigte, um die in ihn gesetzten Erwartungen beim SV Werder Bremen zu erfüllen. Mittlerweile wird ihm jedoch bescheinigt, sich "auf einem guten Weg" zu befinden.

Der Schuss, mit dem Mitchell Weiser den HSV-Profi Bakery Jatta an der hochgerissenen Hand getroffen hatte, wurde natürlich nicht als Assist gewertet. Trotzdem trug er dazu bei, dass Niclas Füllkrug den fälligen Elfmeter zum 2:1 verwandeln konnte. Weisers indirekter Beitrag zum 3:2-Sieg im Nordderby stand damit jedenfalls stellvertretend für seinen zuletzt insgesamt gestiegenen Stellenwert beim SV Werder Bremen.

Zum vierten Mal in Folge hatte der 27-Jährige in Hamburg in der Startelf gestanden, nachdem er seinen Platz dort nach dem 10. Spieltag für längere Zeit verloren hatte. Ex-Coach Markus Anfang nahm ihn nach einem 0:3 in Darmstadt aus der Mannschaft, und auch unter Ole Werner kam er in den ersten fünf Spielen nur zu drei Kurzeinsätzen. Zweimal fehlte der mutmaßlich ungeimpfte Werder-Profi aufgrund von Corona: Mal musste Weiser in Quarantäne, mal infizierte er sich - zweimal innerhalb von rund drei Wochen. "Es war nicht ganz einfach für ihn", sagt Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder.

Zwei Corona-Infektionen in kürzester Zeit

Trainer Werner erkannte nach seinem Amtsantritt zwar früh die Qualitäten des 140-maligen Bundesliga-Profis, doch aufgrund der sich wiederholenden Ausfälle waren ihm bei dessen Einsatzmöglichkeiten zunächst die Hände gebunden. Einer guten Leistung Weisers nach seiner Einwechslung gegen Fortuna Düsseldorf folgte etwa seine zweite Corona-Infektion Mitte Januar. Seither gilt er als genesen, was zumindest die Quarantäne-Bestimmungen für ihn maßgeblich veränderte.

"Eine Nasenlänge Vorsprung" für Weiser

Dass Weiser anschließend auch auf dem Platz wieder gefragt war, lag gleichzeitig jedoch auch daran, dass der zuvor im 3-5-2-System auf der rechten Außenbahn gesetzte Felix Agu nach dem Düsseldorf-Spiel mit Patellasehnenproblemen länger ausfiel als ursprünglich erwartet. Zweimal bekam er zuletzt jedoch weiterhin den Vorzug vor dem genesenen Agu, dem zumindest für die Partie gegen Ingolstadt noch ein körperlicher Rückstand bescheinigt wurde. Pünktlich zu dessen Kader-Rückkehr lieferte die Leihgabe von Bayer Leverkusen indes eine auffällige Leistung ab, "es ging viel über ihn", lobte Werner. Und auch nach dem HSV-Spiel befand der Coach, dass "Mitch ein gutes Spiel gemacht" habe und dementsprechend "mit einer Nasenlänge Vorsprung in die Trainingswoche" gehe.

Werners Luxussituation

Keine andere Position im Bremer Kader ist aktuell derart umkämpft, und geht es nach Fritz, ist diese Konkurrenzkonstellation auch "enorm wichtig", denn: "Es geht Woche für Woche um die Trainingsqualität, um das Niveau hochzuhalten." Werner spricht von einer "Luxussituation", in der er sich zuletzt für Weiser entschieden hatte, "weil er sehr ballsicher ist und unter Druck gute Lösungen findet"; fürs Nordderby verwies er auch auf seine deutlich größere Profi-Erfahrung.

Der U-21-Europameister von 2017 benötigte allerdings einen grundsätzlich längeren Anlauf in Bremen, in der Hinrunde sei seine Unzufriedenheit bereits spürbar gewesen, erklärt Fritz: "Natürlich haben wir uns erhofft, dass er das Potenzial, das er hat, auch zeigt. Da ist er auf einem guten Weg. Er macht es aktuell sehr gut."

Die Vorzüge von Agu

Doch auch Agu war vor seiner Verletzung ein Werder-Aktivposten, mit seinen tiefen Läufen, mit seinen Flanken. "Felix kommt eher über das Tempo und die Dynamik, er marschiert mehr über die Seite", sagt Werders Leiter Profifußball: "Am Ende ist es eine Entscheidung des Trainers, wer sich in der Woche angeboten hat. Aber es ist schön zu sehen, dass wir diese Qualität und diesen Konkurrenzkampf im Kader haben."