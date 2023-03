Weiser beschäftigt sich mit der algerischen Nationalmannschaft

Der SV Werder Bremen könnte demnächst einen neuen Nationalspieler in seinen Reihen haben: Nach kicker-Informationen ist es für Mitchell Weiser eine Option, künftig für die Auswahl Algeriens aufzulaufen.

Mitchell Weiser und das Thema A-Nationalmannschaft - es ist nicht ganz neu: Als im vergangenen Herbst über die Nominierungen der deutschen Auswahl für die Weltmeisterschaft in Katar spekuliert wurde, gab es auch Stimmen, die den rechten Schienenspieler des SV Werder Bremen für den DFB als ausreichend befähigt hielten. Der 28-Jährige hatte in der Bundesliga eine bis dato formidable Hinrunde gespielt, was nicht nur belegt wurde von sieben Torvorlagen nach den ersten 14 Spieltagen, sondern auch durch die Einstufung der "nationalen Klasse" in der kicker-Rangliste - als bester deutscher Profi der Liga.

Für eine Nominierung von Bundestrainer Hansi Flick - zu dem noch kein Kontakt bestand - reichte es jedoch nicht, auch wenn Weiser selbst bei diesem Thema zwischenzeitlich mal genauer "hingeschaut" habe und mit einer WM-Teilnahme durchaus liebäugelte, wie er im Nachhinein verriet. "Man kann ja auch selber einschätzen, wie die Möglichkeiten sind. Natürlich wäre es schön gewesen, aber das war spekulativ", sagte er im Bremer Trainingslager Anfang Januar in Spanien.

Weisers Traum vom A-Debüt

Über 40 Einsätze absolvierte Weiser bereits für deutsche U-Nationalmannschaften, darunter zwölf für die U21, mit der er 2017 in Polen Europameister wurde. Die A-Nationalmannschaft kann er damit noch immer wechseln - und weiterhin darauf warten, dass sich sein "Traum" von einem A-Debüt beim DFB erfüllt, will Weiser nun offenbar nicht mehr. Nach kicker-Informationen prüft der Bremer aktuell die Voraussetzungen, um für die Auswahl Algeriens aufzulaufen - der Herkunft seiner Familie mütterlicherseits. Der 160-malige Bundesliga-Profi würde in seiner Karriere gerne noch bei einem großen Turnier auflaufen.

Qua seines Profils wäre Weiser direkt einer der namhaftesten Nationalspieler im Kader Algeriens. Ein Kontakt zum algerischen Verband besteht bereits. Ob es allerdings schon in der in zwei Wochen bevorstehenden Länderspielpause zu einer Nominierung kommen könnte, ist noch ergebnisoffen - und hängt naturgemäß nicht nur von den sportlichen Plänen des Nationaltrainers Djamel Belmadi ab, sondern auch wesentlich von den administrativen (Pass-)Angelegenheiten, die bis dahin noch zu klären wären (und in welcher Geschwindigkeit das klappen könnte).

Weiser: "Ich kann einer Mannschaft weiterhelfen"

Vor dem letzten größten sportlichen Erfolg als Afrikameister 2019 hatte sich Algerien zuletzt 2014 für eine WM qualifiziert, genauso wie 2010, 1986 und 1982. Bei der nächsten Gelegenheit im Sommer 2026 in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten wäre Weiser 32. Und was er kürzlich schon bezüglich einer DFB-Nominierung sagte, gilt für eine algerische wohl umso mehr: "Ich denke, ich habe Qualitäten, die einer Mannschaft weiterhelfen können."