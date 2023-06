Weiper und die "Riesenentwicklung" bei Mainz 05

Der Mainzer Nachwuchsstürmer Nelson Weiper gilt als eines der größten Offensivtalente des Klubs. Mit erst 18 Jahren wurde er in den vorläufigen DFB-Kader für die U-21-EM berufen. Aus Sicht von FSV-Nachwuchsdirektor Volker Kersting ist es das Ergebnis "einer Riesenentwicklung".

Weiper ist der jüngste im Kader von U-21-Trainer Antonio Di Salvo und noch neun Monate jünger als "Wunderkind" Youssoufa Moukoko, der allerdings schon länger dabei ist und bereits mit 16 Jahren und neun Monaten sein Debüt in der U-21-Nationalmannschaft feierte. Kommt Weiper bei der Europameisterschaft vom 21. Juni bis 8. Juli in Georgien und Rumänien zum Einsatz, wäre er mit 18 Jahren und knapp vier Monaten aber um einiges jünger als frühere große Offensivtalente von Mainz 05, wie André Schürrle (19 Jahre und 7 Tage) und Jonathan Burkardt (20 Jahre und 1 Monat).

"Nelli war in seinem jeweiligen Jahrgang in der U-Nationalmannschaft dabei und hat mit seiner Gesamtentwicklung Eindruck hinterlassen", so Kersting. Nach 13 Toren in 15 U-17-Spielen und einem Treffer in fünf U-18-Partien hat Weiper die U 19 und U 20 des Verbands zunächst einmal übersprungen.

Weiper: Leistungsträger beim Gewinn der U-19-Meisterschaft

Im Eiltempo voran geht es auch in der Bundesliga, wo der 1,91 Meter große Mittelstürmer 2022/23 bereits neun Bundesligaspiele absolvierte. In insgesamt lediglich 98 Einsatzminuten gelangen ihm zwei Tore. Weiper war außerdem einer der Leistungsträger beim Gewinn der deutschen U-19-Meisterschaft durch den FSV.

"Nelson hat 2022/23 noch einmal einen Riesensprung gemacht. Man darf nicht vergessen, dass er sich im Profi-Trainingslager Anfang der Saison einen Bänderriss zugezogen hatte. Dadurch kam er ein bisschen später in Schwung, hat danach aber eine Riesenentwicklung genommen und über das permanente Profitraining und die Profieinsätze Erfahrung gesammelt. Auf diesem Level Erfahrungen zu machen und daraus zu lernen, ist elementar. Es ist eine seiner großen Stärken, dass er permanent dazulernt", beschreibt der FSV-Nachwuchsdirektor das Ausnahmetalent, das bereits seit 2012 für Mainz 05 spielt. Nachdem Weiper sozusagen fast nebenbei auch in der zu Ende gegangenen Saison die Abiprüfungen ablegte, kann er sich 2023/24 voll auf den Fußball konzentrieren.