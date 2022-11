Weinzierls Untertreibung - Noch eine Menge Arbeit für den Club

Seit Markus Weinzierl beim 1. FC Nürnberg auf der Bank sitzt, macht der Club Fortschritte. Dennoch liegt noch eine Menge Arbeit vor dem neuen Trainer - das zeigte sich exemplarisch beim jüngsten 0:0 in Kaiserslautern.

Dass Markus Weinzierl beim 1. FC Nürnberg schon eine Menge bewegt hat, lässt sich auch an den Resultaten ablesen. Zuletzt kam der Club vier Mal nacheinander ohne Gegentor davon - eine Serie, die dokumentiert, dass der neue Coach nach seinem Amtsantritt erst einmal bei der Defensive angesetzt hat. Ein nachvollziehbarer Schritt, der nächste sollte nun aber folgen.

Woran es noch hapert, zeigte sich nicht nur beim jüngsten 0:0 in Kaiserslautern, das Nürnberg mit einem exzellenten Torhüter und einer Menge Glück zustande brachte. Während sich der FCK im Laufe der 90 Minuten gleich eine ganze Reihe an Torchancen erarbeitete, aber immer wieder an Christian Mathenia scheiterte, blieb Nürnberg offensiv deutlich unter seinen Möglichkeiten. Mehr noch: Was der FCN auf dem Betzenberg im Spiel nach vorne unternahm, war alles andere als zweitligatauglich.

Zu Hause werden wir es schaffen, uns mehr Chancen zu erarbeiten. Markus Weinzierl

"Offensiv können wir uns steigern", sagte Weinzierl nach der Partie und untertrieb damit vollkommen. Tatsächlich war es ein offensiver Offenbarungseid - auch wenn Nürnbergs neuer Trainer hinterher Zuversicht verbreitete und das torlose Unentschieden im "Hexenkessel" von Kaiserslautern als Fortschritt einordnete. "Zu Hause werden wir es schaffen, uns mehr Chancen zu erarbeiten", meinte Weinzierl mit Blick auf die am Sonntag anstehende Aufgabe gegen den 1. FC Magdeburg.

Die 90 Minuten gegen den Aufsteiger sind das vorletzte Heimspiel des Jahres. In nicht einmal zwei Wochen ist die Saison bereits in der WM- und Winterpause, dann hat Weinzierl eine Menge Zeit, um seine Mannschaft auf die Rückrunde einzustimmen. Ein Schwerpunkt auf dem Trainingsplatz dürfte dann auf dem Nürnberger Offensivspiel liegen.