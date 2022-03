Weinzierls Kampfansage: "In jedem Spiel Alles oder nichts"

Erst die Spielabsage gegen Mainz, jetzt die Länderspielpause: Der FC Augsburg hadert mit den ständigen Spielpausen. In den vier Heimspielen im April soll die Basis für den Klassenerhalt gelegt werden.

Die Augsburger Trainingsgruppe war an diesem Mittwoch recht ausgedünnt. Neben dem Sextett um Michael Gregoritsch, Ruben Vargas, Andi Zeqiri, Frederik Winther, Ricardo Pepi und Carlos Gruezo, das auf Länderspielreise ist, musste Markus Weinzierl auf viele weitere Spieler verzichten. Daniel Caligiuri muss sich nach einem am Dienstag erlittenen Schlag aufs Sprunggelenk einer MRT-Untersuchung unterziehen, Arne Maier trainierte wie Alfred Finnbogason nur individuell und Jan Moravek fehlte krankheitsbedingt. Lasse Günther (COVID-19) und die Langzeitverletzten Tobias Strobl und Noah Joel Sarenren Bazee (beide Kreuzbandriss) waren ohnehin nicht eingeplant.

Nachdem die Stimmung infolge der Niederlage im Kellerduell beim VfB Stuttgart (2:3) "nicht so gut war", ginge es mittlerweile wieder, meinte Weinzierl nach der Vormittagseinheit. "Es ist wichtig, dass man zielgerichtet nach vorne schaut", betonte der Coach.

Am 3. April empfängt der FCA den VfL Wolfsburg. Bis dahin haben alle Beteiligten Zeit, die Lehren aus dem schmerzhaften Rückschlag zu ziehen. "Wir müssen im eigenen Ballbesitz besser agieren. Das Grundproblem ist da schon, dass wir zu wenig eigenen Ballbesitz haben", monierte Weinzierl.

"Im März nur zwei Spiele, im April sechs Spiele"

Die positiven Aspekte aus den Erfolgserlebnissen gegen den BVB (1:1) und Arminia Bielefeld (1:0) konnten nicht in die Gegenwart transportiert werden. "Der Spielausfall gegen Mainz hat uns da aus dem Rhythmus gebracht. Ähnlich ist es jetzt. Wir hätten nach der Niederlage lieber gleich wieder gespielt. Jetzt ist es eben so, dass wir im März nur zwei Spiele hatten und im April sechs Spiele haben. Wir werden in jedem Spiel auf Alles oder nichts gehen und versuchen, die Punkte zu holen", kündigte Weinzierl an.

Optimistisch stimmt die Verantwortlichen, dass gleich vier Heimspiele darunter sind. "Wir wollen in der Liga bleiben. Wenn wir diese Spiele nutzen und entsprechend punkten, werden wir das schaffen. Wir wissen, dass wir in einer engen Situation sind, das war der FCA aber jedes Jahr. Auch dieses Jahr werden wir es gemeinsam meistern", zeigte sich Weinzierl guten Mutes. Eine klare Leistungssteigerung wird dafür aber unabdingbar sein. Die Erfolge der Vergangenheit bringen die dringend benötigten Punkte nämlich nicht ein.