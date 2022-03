Weinzierl zählt auf Routiniers: "Sie haben ihre Nerven im Griff"

In den kommenden Wochen kann der FC Augsburg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen - oder eben Richtung 2. Liga.

Um mindestens eine Veränderung in der Startelf kommt Markus Weinzierl am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Bielefeld nicht herum. Niklas Dorsch fehlt gelbgesperrt. Dass der Sechser ausgerechnet im Spiel gegen die Arminen fehlt, wo der FCA die große Chance hat, am den zwei Punkte besser platzierten Ostwestfalen vorbeizuziehen, ist aus Augsburger Sicht ärgerlich.

Dorsch-Sperre zur Unzeit

Denn Dorsch, der von Carlos Gruezo ersetzt werden dürfte, verkörpert an guten Tagen genau die Qualitäten, auf die es laut seinem Trainer gegen den direkten Konkurrenten ankommen wird. "Das Spiel wird nicht durch das System entschieden, sondern durch die Haltung, wie wir das Spiel und die Zweikämpfe annehmen", betonte der 47-Jährige am Donnerstag und prophezeite: "Wer den größeren Willen hat, der wird als Sieger vom Platz gehen."

Ohne Dorsch, dafür wieder mit Andi Zeqiri (nach negativem Coronatest) und André Hahn macht sich das Team auf die Reise zu den Ostwestfalen. Auf die Rückkehr von Hahn nach abgesessener Gelbsperre freut sich Weinzierl besonders. "Wir wissen, was wir an ihm haben. Seine physische Stärke brauchen wir. Es wird ein enges Spiel werden, in dem es über die Zweikämpfe gehen wird", so der Coach.

Weinzierl-Mix mit den Routiniers als Anker

Dazu kommt die Erfahrung des 31-jährigen Offensivspielers. Er und seine routinierten Mitspieler wie Florian Niederlechner (31), Kapitän Jeffrey Gouweleeuw (30) oder der zuletzt wieder in die Startelf gerückte Daniel Caligiuri (34) "werden mit Sicherheit ein Faktor werden", formulierte Weinzierl: "Wir brauchen eine Mischung aus jugendlicher Leichtigkeit und Erfahrung, um dem ganzen psychisch gewachsen zu sein. Die Erfahrung lügt da nicht. Diese Spieler haben es schon des Öfteren im Abstiegskampf bewiesen, dass sie ihre Qualitäten auf den Platz bringen und ihre Nerven im Griff haben."

Die Nerven werden nicht nur am Freitagabend, sondern durchgehend in den kommenden Wochen beansprucht werdenm. Neben der Arminia warten mit dem VfB Stuttgart, dem VfL Wolfsburg und Hertha BSC im Zeitraum bis Mitte April nahezu alle ärgsten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. "Es sind die Spiele, in denen die Dinge hoffentlich in die richtige Richtung gelenkt werden. Da braucht man eigentlich keine Motivation mehr. Es ist allen klar, um was es da geht. Wenn wir am Freitag gewinnen, haben wir Bielefeld überholt", machte Weinzierl deutlich.

Der FCA wird jetzt zeigen müssen, dass er die guten Ansätze aus den Heimspielen auch in der Fremde auf den Rasen bekommt. Alle drei Gastspiele seit Jahresbeginn gingen verloren - mit in Summe elf Gegentreffern. Überhaupt steht erst ein Auswärtssieg, ein 2:0 in Köln im Dezember, in der Statistik.

Bielefeld liegt dem FCA - vor allem auswärts

Es wäre also an der Zeit, an die bisherigen drei Punktspiele in Bielefeld anzuknüpfen, die die Schwaben alle gewonnen haben; zwei davon in der 2. Liga, eins in der Bundesliga. Folgt der vierte Sieg, würde der FC Augsburg erstmals seit dem 5. Spieltag dieser Saison wieder oberhalb des 15. Tabellenplatzes stehen.