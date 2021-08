Weinzierl: "Wir haben Kramaric nicht in den Griff bekommen"

So sahen die Trainer die Leistungen ihrer Teams ...

FC Augsburg - TSG Hoffenheim 0:4



Markus Weinzierl (Trainer FC Augsburg): "Es ist bitter, 0:4 zu verlieren. In der ersten Halbzeit hätten wir in Führung gehen können, wenn nicht müssen durch Ruben Vargas. In der zweiten Hälfte sind wir gut aus der Halbzeit gekommen. Wir haben auch nach dem 0:2 noch versucht, den Anschlusstreffer zu erzielen. Aber wir haben Andrej Kramaric nicht in den Griff bekommen. In der Summe war es eine verdiente Niederlage."



Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Ich denke, wir haben eine erste Halbzeit gesehen, die recht ausgeglichen war. Wir waren nicht ganz zufrieden mit dem Spiel mit Ball. Nach der Pause mussten wir erst mal eine Druckphase überstehen, es ist mir wichtig zu betonen, dass wir da kein Gegentor bekommen. Heute waren wir eiskalt und so kommt dann am Ende so ein klares Ergebnis zustande."

VfL Wolfsburg - VfL Bochum 1:0



Mark van Bommel (Trainer VfL Wolfsburg): "Es ist gar nicht so leicht, gegen zehn Spieler zu spielen. Eine Stunde lang war ich mit meiner Mannschaft sehr, sehr zufrieden, da konnte ich ihr nichts vorwerfen. Wir haben viele Torchancen vergeben, aber man muss diese Torchancen ja auch erstmal herausspielen."



Thomas Reis (Trainer VfL Bochum): "Das Gegentor hatte einen Lerneffekt, da waren wir nicht hundertprozentig wach. In der zweiten Halbzeit haben wir dann gezeigt, dass wir in der Bundesliga angekommen sind. Für den Anfang bin ich zufrieden, aber es darf natürlich nicht jede Woche so laufen."

VfB Stuttgart - SpVgg Greuther Fürth 5:1



Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Wir haben eine sehr gute Leistung unserer Mannschaft gesehen. Es war eine sehr gute Performance und der Sieg auch verdient. Man hat gesehen, dass die Mannschaft als Gruppe funktioniert. Natürlich trübt die Verletzung von Mo Sankoh ein wenig die Stimmung. Wir hoffen, dass der Junge schnell wieder auf die Beine kommt. Es wird um die sechs Monate dauern."



Stefan Leitl (Trainer SpVgg Greuther Fürth): "Insgesamt sind wir natürlich enttäuscht, dass wir heute 5:1 verloren haben. Wenn man das Spiel betrachtet, waren die ersten 25 bis 30 Minuten okay. Uns war klar, dass wir wenige Momente bekommen in diesem Spiel. Diese Momente musst du nutzen auf diesem Niveau, das haben wir leider nicht getan. Insgesamt sicherlich enttäuschend. Wir müssen diese Standardsituationen einfach besser verteidigen. Wir hätten uns den Auftakt sicherlich anders vorgestellt. Heute haben wir einen auf den Deckel bekommen."

Arminia Bielefeld - SC Freiburg 0:0



Frank Kramer (Trainer Arminia Bielefeld): "Die Fans waren überragend. Beide Mannschaften hatten immer den Vorwärtsgang drin. Freiburg, das hat man gemerkt, hat eine eingespielte Mannschaft. Es war für uns ein kompliziertes Spiel. Meine Mannschaft hat es sehr gut gemacht. Es war etwas wärmer als die vergangenen Wochen, da musst du die Intensität erst einmal gehen können. Es war ein gutes Spiel zum Anschauen."



Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Ich bin nicht unzufrieden mit dem Punkt, aber ich bin natürlich nicht zufrieden mit dem Punkt. Das ist ambivalent. Wir haben gewusst, was auf uns zukommt. Ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen."

Union Berlin - Bayer Leverkusen 1:1



Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Wenn man sich die beiden Hälften anschaut, dann ist dieses Unentschieden ein gerechtes Resultat. So viel falsch, wie wir in der ersten Halbzeit falsch gemacht haben, kannst du eigentlich nicht machen. In der zweiten Hälfte haben wir Union gesehen, wie wir uns das vorstellen."



Gerardo Seoane (Trainer Bayer Leverkusen): "Es war das erwartet tolle Erlebnis mit einer tollen Stimmung im Stadion, es hat Spaß gemacht. Ich gehe zufrieden nach Hause mit sicher noch einigen Aufgaben, die zu erledigen sind. Wir sind sehr gut ins Spiel gestartet. Im Verlauf der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen den Faden verloren."

Borussia Mönchengladbach - Bayern München 1:1



Adi Hütter (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir haben ein spektakuläres Auftaktspiel gesehen. Der Anfang und der Schluss haben uns gehört, dazwischen waren die Bayern stark, und Yann Sommer hat uns gerettet. Bei der zweiten Szene kann man Elfmeter geben. Am Ende hatten wir es selber in der Hand, davor hatte Bayern seine Chancen. Dennoch bin ich zufrieden mit diesem ersten Spiel."



Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Ich glaube, dass es für die Zuschauer sehr interessant war. Am Anfang hatten wir zu viele Ballverluste. Am Ende war es ähnlich wie in der Anfangsphase, ein bisschen wild und ein offenes Spiel."