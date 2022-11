Weinzierl: Verständnis hier, Fordern dort

Einer arg enttäuschenden Rückrunde zumindest ein einigermaßen versöhnliches Ende bereiten - mit diesem Ziel geht der nunmehr auf Rang 17 abgestürzte 1. FCN die zwei bis zur Winterpause ausstehenden Spiele in Rostock und gegen Paderborn an. Oder um es mit den Worten von Trainer Markus Weinzierl zu sagen: "Die Spieler müssen ihre Qualität auf den Platz bringen."

Dass dem FCN-Coach für die Aufgabe an der Ostsee mit Ausnahme der Langzeitverletzten alle Akteure zur Verfügung zu stehen, ist zunächst einmal eine positive Basis. Nun gilt es für den Niederbayern, die Akteure herauszufiltern, die mit Blick auf das sonntägliche 1:2 gegen Magdeburg den frischesten Eindruck machen - und zwar nicht nur, was den Körper anbelangt.

Wer sich vorgenommen hatte, vorne mitzuspielen, und sich dann völlig unerwartet im Abstiegskampf wiederfindet, wird dies logischerweise mental nicht so mir nichts dir nichts wegstecken. "Die Mannschaft ist sehr selbstkritisch, sie will ja", berichtet Weinzierl. Und er berichtet auch davon, dass der Umstand, in den zwei jüngsten Spielen nur eine einzige Chance gehabt zu haben, gerade so sensiblen Offensivspielern wie Mats Möller Daehli oder Kwadwo Duah schwer zu schaffen macht.

Während Duah im Sturm gegen Magdeburg wenigstens noch den ein oder anderen Ansatz aufblitzen ließ, war von dem seit Monaten im Tief steckenden Regisseur gar nichts zu sehen. Dass beide zur Pause rausmussten, war einerseits nachvollziehbar, andererseits nichts, was deren ohnehin angeknackster Psyche auf die Sprünge geholfen hat.

Psychologie ist gefragt

Somit ist der FCN-Coach dieser Tage besonders als Psychologe gefragt. Dass er bei allem aufgebrachten Verständnis zugleich aber auch fordernd auftritt und seine Schützlinge in die Pflicht nimmt, ist allerdings mehr als berechtigt. Zumal manche Dinge ja unter ihm wie auch unter seinem Vorgänger Robert Klauß bereits mehrmals gut funktionierten. Siehe die defensive Stabilität, für die wiederum die Schaltzentrale des Mittelfelds vor der Abwehr, also die Sechs, von eminenter Bedeutung ist.

In den vergangenen beiden Partien beim FCK (0:0) und eben jüngst gegen Magdeburg erwies sich besagte Sechs nach zuvor durchaus überzeugenden Leistungen aber mal wieder als altbekannter Problemfall. Johannes Geis und Lino Tempelmann waren jedenfalls deutlich zu wenig präsent, der Gegner kombinierte sich munter durch die Mitte, ohne auf ernsthafte Gegenwehr zu treffen.

Die Doppelsechs, die zum Beispiel in Düsseldorf (1:0) wie auch gegen Hannover (0:0) noch die Zentrale des Mittelfelds wirkungsvoll kompakt halten konnte, kam jüngst zu wenig oder viel zu spät in die Zweikämpfe. Ein Umstand, der den FCN seit vielen Monaten begleitet, Konstanz ist in der so wichtigen Zone jedenfalls ein Fremdwort. Weinzierl spricht deswegen zu Recht von einem generellen Problem.

In diese Rubrik gehören auch der offensive Sturm und Drang - der ist zuletzt komplett zum Erliegen gekommen, dabei hatte es unter Weinzierl so verheißungsvoll begonnen: Bei seinem Einstand gegen Kiel (2:3) vor fast vier Wochen spielte der Club eine Stunde lang richtig drangvoll, hatte etliche gute Chancen und insgesamt bemerkenswerte 26 Torabschlüsse - und stand zugleich kompakt.

Ungewissheit in Nürnberg

Genau diese Balance schwebt dem Niederbayern nun vor, wenn er an der Ostsee von seiner Elf mehr Mut und mehr Präsenz im gegnerischen Strafraum fordert.

Was die Aufgabe am Mittwoch gewiss nicht einfacher macht, ist der Umstand, dass mit dem bis zum Sommer beim SV Waldhof tätigen Patrick Glöckner ein neuer Trainer auf Hansas Bank sitzen wird. Obwohl die Nürnberger die Rostocker genau analysiert und auch die Spiele der Mannheimer unter Glöckner seziert haben, so wissen sie laut Weinzierl nicht genau, "was auf sie zukommt".

Allzu viel Gedanken will der FCN-Coach wiederum darauf auch nicht verwenden: "Wir sind gut beraten, uns in erster Linie auf uns zu konzentrieren."