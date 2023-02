Weinzierl: "Verloren haben wir es in der ersten Hälfte"

Die 0:1-Niederlage im Frankenderby hat den 1. FC Nürnberg tiefer in die Krise gestoßen. Auf der Gegenseite war Fürth nach dem Befreiungsschlag in Feierlaune.

Zu passiv war der FCN über die gesamten 90. Minuten im 270. Frankenderby, entsprechend verdient war der dramatische 1:0-Erfolg des Kleeblatts. Der Club hat 2023 bereits zwei Niederlagen auf dem Konto und steckt als Tabellen-15. mittendrin im Abstiegskampf.

"Wenn du in der letzten Minute so das Tor bekommst, ist das ein Tiefschlag", ärgerte sich Trainer Markus Weinzierl nach Abpfiff am "Sky"-Mikrofon - und zeigte zugleich Größe, indem er den Fürthern einen verdienten Sieg ausstellte. Der Zeitpunkt des Gegentores sei zwar unglücklich gewesen, das Ergebnis ginge insgesamt jedoch in Ordnung. Vor allem, weil der Club die ersten 45 Minuten verschlafen hatte: "In der letzten Minute ist zwar das Tor gefallen", so Weinzierl, "aber verloren haben wir es in der ersten Hälfte".

FCN-Offensive als Schwachstelle

Auch Kapitän Florian Hübner, der den von Branimir Hrgota verschossenen Elfmeter in der 11. Minute verschuldet hatte, zeigte sich nach der Partie enttäuscht: "Wir haben einfach zu wenig gemacht und kamen nicht in die Zweikämpfe rein. In der zweiten Hälfte haben wir es besser gemacht, aber auch Fürth hatte seine Chancen." Der Zeitpunkt des Gegentores sei "natürlich Wahnsinn. Da kannst du dann nichts mehr umdrehen."

Ein großes Nürnberger Problem: Im Angriff geht für den Club aktuell wenig, auch in Fürth spielte sich der FCN kaum Torchancen heraus. Die aktuelle Offensiv-Schwäche machte dem Verteidiger zu schaffen: "Das ist ein großes Manko bei uns aktuell. Wenn du vorne keine Entlastung hast, kannst du nicht 90 Minuten lang verteidigen", so Hübner. "Natürlich ist es hier in Fürth schwer, aber trotzdem muss es der Anspruch vom 1. FC Nürnberg sein, sich mehr zu erspielen."

Wer nach dem Tor nicht aufgestanden ist, der wird wahrscheinlich niemals stehen. Alexander Zorniger

Auf der Gegenseite war die Euphorie nach dem dramatischen Last-Minute-Erfolg kaum zu stoppen. Bis auf Rang neun konnte sich die Spielvereinigung dank des Sieges im Frankenderby vorschieben, ein echter Befreiungsschlag. Trainer Alexander Zorniger sprach nach Abpiff von einem "super Spiel. Hochintensiv. Das, was man von einem Derby erwarten kann und ein total verdienter Sieg. Bei so einem Treffer explodiert natürlich das Stadion. Und wer nach dem Tor nicht aufgestanden ist, der wird wahrscheinlich niemals stehen."

Auch mit der Gesamtleistung war der Coach zufrieden: "Wir haben die Lücken hinter ihren Außenverteidigern gut gefunden, auch unsere Dreierkette hat über 90 Minuten einen guten Job gemacht. Wir haben guten Fußball gespielt."

Vom Siegtorschützen Ragnar Ache war Zorniger nach dessen Einwechslung aber nicht gleich überzeugt: "Nach den ersten drei Kontakten dachte ich: 'Wow, hoffentlich schraubt er die Füße noch richtig an.'", schmunzelte der Coach und stellte fest: "Das hat er dann ja beim Tor gemacht. Eine Aktion und du bist der Derbyheld."