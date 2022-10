Weinzierl und die Suche nach defensiver Stabilität

Eine gute Woche ist Markus Weinzierl Trainer des 1. FC Nürnberg, mit dem er am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) vor dem schweren Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf steht.

Die Mannschaft befinde sich in einer schwierigen Gemengelage, beschrieb Weinzierl seine Erkenntnisse aus der Trainingswoche. "Willig" seien seine Schützlinge, aber auch "unzufrieden und nachdenklich, weil sie wissen, dass sie es besser können und die Erwartungshaltung an sich selbst nicht erfüllt haben", meinte der neue Coach. Zudem wisse eine junge Mannschaft wie die seine mit Rückschlägen während des Spiels nicht so gut umzugehen wie eine gestandene.

Mit "Vollgas" zum "Ertrag"

Das Gegenmittel sei es, "Vollgas zu geben" und die gegen Kiel (2:3) über 60 Minuten gezeigte Intensität über 90 bis 95 Minuten auf den Platz zu bringen, "dann werden wir auch einen Ertrag haben", prophezeite der 47-Jährige auf der Spieltags-PK am Donnerstag.

Ob dies denn angesichts der festgestellten Konditionsprobleme überhaupt möglich sei? "Das muss möglich sein", antwortete Weinzierl. "Die Jungs haben schon kapiert, um was es geht, das müssen wir einfach ausbauen." Auch klar sei natürlich, dass dies nicht von heute auf morgen und nicht auf Knopfdruck gehe. "Wir wissen schon, dass wir noch Schritte zu gehen haben", verweist der Trainer auf eine "brutal wichtige Phase bis Weihnachten, in der wir Intensität und Zusammenhalt brauchen".

Fortuna vor heimischer Kulisse eine Macht

Weinzierl hat etliche Defizite festgestellt und dabei natürlich auch registriert, dass sein Team zu viele Gegentore bekommen habe, "vor allem gegen die Mannschaften aus der ersten Tabellenhälfte. Deshalb ist es der wichtigste Ansatz, auch mal wieder zu null zu spielen." Ein schweres Unterfangen - eventuell ohne den "nicht 100 Prozent fitten" Enrico Valentini und Taylan Duman (Sprunggelenksblessur) - ausgerechnet gegen einen der heimstärksten und dabei torgierigsten Klubs der Liga: Die ungeschlagenen Düsseldorfer warten vor heimischer Kulisse aus fünf Auftritten bislang mit 13 Punkten und 15:5 Toren auf.

Die Fortuna habe dadurch an Selbstsicherheit gewonnen, konstatierte Weinzierl, hätten zudem "gute Fans und eine Stimmung, die sie trägt". Den Gegner hat er mit seinem Team unter die Lupe genommen, deshalb sagt er: "Wir treffen auf eine Systematik, die uns nicht überraschen wird und werden gut vorbereitet sein."