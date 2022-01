Weinzierl über Pepi: "Er kann nichts dafür, dass die Preise so verrückt sind"

Vor dem Rückrundenauftakt bei der TSG Hoffenheim macht sich Augsburgs Trainer Markus Weinzierl mal wieder Sorgen um Florian Niederlechner. Auch deshalb ist ein Startelfdebüt von Rekordtransfer Ricardo Pepi nicht ausgeschlossen. Auf Niklas Dorsch kann der FCA derweil zählen.

Auch im Jahr 2022 bleibt Niederlechner vorerst vom Pech verfolgt. "Er war die ganze Woche im Training. Er hat mir gestern aber ein paar Sorgen gemacht, weil er einen Schlag aufs Schienbein abbekommen hat, das ist sofort dick geworden. Da müssen wir heute schauen, wie es ihm geht", berichtete Weinzierl auf der Pressekonferenz am Freitag. Dabei sollte der Routinier nach verletzungsgeplagter Hinrunde wieder durchstarten und die Offensive beleben. Einem möglichen Wechsel des 31-Jährigen nach dem Angebot von MLS-Klub Chicago Fire schob der Coach zugleich einen Riegel vor: "Wir werden alles tun, außer ihn abzugeben."

Pepi deutet seine Qualitäten bereits an

So könnte schon am Samstag bei der TSG Hoffenheim (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) die Stunde von Pepi schlagen. "Wir werden ihn gezielt einsetzen, egal ob morgen oder in den nächsten Wochen. Das heißt nicht, dass er nicht von Anfang an spielen könnte, das werden wir entscheiden", kündigte sein Trainer an. Seit Dienstag ist der mit 16 Millionen Euro teuerste Transfer der Vereinsgeschichte im Mannschaftstraining und habe seine Qualitäten "trotz Jetlag schon angedeutet".

Wie auch Sportchef Stefan Reuter bemühte sich Weinzierl darum, die Ansprüche an den Teenager noch nicht zu hoch anzusetzen. "Natürlich verbindet jeder jetzt mit dieser Riesensumme große Erwartungen. Aber davor warne ich. Dafür, dass die Preise so verrückt sind für so junge Talente, dafür kann er nichts und dafür können wir nichts", so der 47-Jährige.

Weinzierl zieht den Vergleich zu seinem Sohn

Besonders bewusst sei dem Fußballlehrer die Situation geworden, als er "ganz verdutzt" feststellte, dass Pepi einen Monat jünger als sein eigener Sohn sei: "Wenn ich mir vorstelle, dass ich den nach Amerika schicke und er da vor der Presse stehen muss, sich erklären muss und die Riesenerwartungen der Fans erfüllen muss. Das ist sehr viel. Von daher trete ich da ganz bewusst drauf und sage: Wartet ab und gebt ihm die Zeit!"

Während sich das ersehnte Comeback von Niederlechner also unter Umständen noch mal verschiebt, steht zumindest Felix Uduokhai vor der Rückkehr in die Innenverteidigung. Reece Oxford, der sich nach einem unklaren PCR-Test zu Jahresbeginn zunächst in Quarantäne begeben musste, ist zwar inzwischen freigetestet und seit Donnerstag zurück im Mannschaftstraining, eine Gelbsperre steht aber einem Einsatz bei TSG im Weg.

Schon einen Tag früher durfte Niklas Dorsch die ebenfalls wegen einem unklaren Ergebnis angeordnete Quarantäne verlassen. "Er hat nicht viel versäumt, er fühlt sich gut und bereit und wird deshalb im Kader stehen und dann auch spielen", kündigte Weinzierl nach Absprache mit der medizinischen Abteilung an.

"Mit der Favoritenrolle haben wir uns schwergetan"

Die Außenseiterrolle zum Auftakt in die Rückrunde nimmt der Coach des Tabellen-15. gerne an und verweist auf die Spiele in Köln (2:0) und zu Hause gegen den FC Bayern (2:1): "In dieser Rolle fühlen wir uns wohl. In Fürth haben wir gesehen, dass wir uns mit der Favoritenrolle schwergetan haben." Sein Team müsse "kompakt stehen, aggressiv auftreten und die Umschaltmomente nutzen", um den Aufwärtstrend der letzten Monate im Kraichgau fortzusetzen.

Vor einem Akteur in Reihen des Gegners warnte er ganz besonders: "Andrej Kramaric in der Mannschaft zu haben, ist ein Geschenk."