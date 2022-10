Weinzierl über FCK-Coach Schuster: "Das ist ja Programm von Dirk"

Vor dem Duell zwischen Kaiserslautern und Nürnberg sind sich die Trainer bei einem Punkt nicht ganz einig. Derweil bekam Erik Shuranov am Freitag eine klare Ansage von Trainer Markus Weinzierl.

Der 1. FC Nürnberg reist mit 6000 Fans im Gepäck auf den Betzenberg und erwartet ein emotionales Duell. "Wir dürfen uns nicht provozieren lassen und müssen kühlen Kopf bewahren", fordert Weinzierl, der mit dem Club wieder im Aufwärtstrend ist. FCK-Coach Dirk Schuster bezeichnete den FCN gar als "Schwergewicht".

"Das ist ja Programm von Dirk", kommentierte Weinzierl leicht belustigt. Schuster mache den Gegner stets zum großen Favoriten und spreche vom kleinen Kaiserslautern, um die Fans hinter sich zu bringen. Schuster fühle sich in der Außenseiterrolle am wohlsten. "Das kennen wir und haben es vernommen. Im Endeffekt sind wir aber fünf Punkte hinter Kaiserslautern und haben eine schwierige Phase hinter uns."

Ballbesitz spielt für Weinzierl keine Rolle

Doch die scheint vorerst abgehakt. Nürnberg blieb in den letzten drei Spielen jeweils ohne Gegentor, hatte dafür weniger Ballbesitz als gewohnt. "Der Ansatzpunkt war, defensiv stabiler zu werden und das ist uns gelungen. Der Ballbesitzwert an sich ist für mich der Wert, der am wenigsten Aussagekraft hat. Du musst auch mit 60 Prozent Ballbesitz umgehen können und darfst nicht ausgekontert werden", sagt Weinzierl dazu. "Entscheidend ist, defensiv kompakt zu sein und sich offensiv eine gewisse Anzahl an Chancen zu erarbeiten. Das war in jedem Spiel der Fall. Dabei gilt es, effektiv zu sein, daran müssen wir arbeiten." Daneben möchte der Coach die spielerische Entwicklung vorantreiben.

Klare Ansage für Shuranov: "Wenn er kapiert, um was es geht"

Derweil ist es beim Club um Stürmer Erik Shuranov recht ruhig geworden. Gerade mal sechs Einsätze (davon nur einmal in der Startelf) stehen aktuell für den 20-Jährigen in der Liga zu Buche. Weinzierl lobt zwar, dass Shuranov aufsteigende Tendenz zeige und seine Stärken im Sechzehner habe, bemängelte aber recht deutlich: "An Intensität muss er zulegen und sie auf den Platz bringen. Dann ist er ein wertvoller Spieler für uns. Wenn er kapiert, um was es geht, dass es harte Arbeit ist, plus individuelle Qualität obendrauf, dann ist er herzlich willkommen und wichtig für uns." Hört sich nicht so an, als würde er auf dem Betzenberg für den Club in der Startelf stehen.