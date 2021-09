Weinzierl sieht Dorsch-Trend: "Wir brauchen seine Fähigkeiten"

"Aus dem Fernseher rausgeholt und in Augsburg eingepflanzt": Niklas Dorsch findet sich immer besser in der Bundesliga zurecht - das gefällt auch Trainer Markus Weinzierl.

Will auch verbal vorangehen beim FC Augsburg: Niklas Dorsch. imago images/Sven Simon

Fast hätte der Pressekonferenz des FC Augsburg an diesem Freitag Überlänge gedroht, doch Niklas Dorsch verzichtete dann doch lieber darauf, über die Bedeutung all seiner Tattoos zu sprechen. Gott, Fußball, Familie - detaillierter wollte er die Frage nach seiner wachsenden Körperbemalung nicht beantworten.

Und weil auch Markus Weinzierl zu dem Thema nichts beizusteuern hatte ("Erledigt!"), dominierten zwei Tage vor dem Augsburger Auswärtsspiel beim SC Freiburg (Sonntag, 17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sportliche Inhalte. Auch da wächst gerade etwas bei Dorsch und dem FCA.

Der rund sieben Millionen Euro schwere Königstransfer des Vorjahres-13. scheint sich nach einigen Anlaufschwierigkeiten immer besser in der Bundesliga zurechtzufinden. "Mir war klar, dass ich nicht von Anfang an auf Topniveau sein werde, dafür ist das Niveau der Bundesliga zu hoch", sagt der 23-jährige U-21-Europameister. "Die Qualität ist in jedem Spiel extrem hoch, im Training auch."

Weinzierl: "Er wird von Spiel zu Spiel immer besser"

Aber: "Ich merke, dass es Fortschritte gibt." Beim ersten Saisonsieg, dem 1:0 gegen Gladbach am vergangenen Samstag, machte Dorsch sein bisher bestes Spiel im neuen Klub (kicker-Note 3,5), daran will er in Freiburg anknüpfen. Nach zuletzt zwei Auftritten ohne Gegentor - insgesamt drei von fünf - ist Dorsch "guter Dinge, dass wir wieder die Null halten können".

Auch Weinzierl sieht bei seinem zentralen Mittelfeldspieler einen positiven Trend. Zwar habe Dorsch "noch Potenzial", so der Trainer, und nach EM-Titel und Transfer sei "viel Erwartungshaltung auf ihn eingeprasselt". Doch "dem stellt er sich gut. Er wird von Spiel zu Spiel immer besser." Das bezeugen auch die kicker-Noten.

Nach wie vor ist Weinzierl "unheimlich froh, dass der Transfer geklappt hat. "Ich habe damals nach der EM mit ihm telefoniert und gesagt: Genauso aus dem Fernseher rausholen und in Augsburg einpflanzen - das wäre eine gute Geschichte." Und Weinzierl glaubt, dass diese Geschichte gerade erst begonnen hat: "Fußballerisch brauchen wir nicht zu reden, da bringt er alles mit. Egal ob Dreier- oder Viererkette: Wir brauchen seine spielerischen und strategischen Fähigkeiten. Alles andere kommt mit der Zeit."

Wie bei der U 21 will Dorsch auch beim FCA zunehmend "Führung übernehmen und die Jungs mitreißen", also auch verbal vorangehen. "Ich merke, wie wichtig es ist, aus dem Zentrum heraus mit den Jungs zu kommunizieren und viel zu sprechen. Ich habe das Zeug dazu, diese Rolle auch hier zu übernehmen."

"In erster Linie" aber, das weiß Dorsch genau, "muss meine eigene Leistung stimmen".