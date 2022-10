Weinzierl macht neben dem Kopf auch "konditionelle Probleme" aus

Das Debüt von Markus Weinzierl als Coach des 1. FC Nürnberg ging gegen Holstein Kiel gründlich in die Hosen. Mehrere Gründe seien für die Niederlage verantwortlich.

Als da natürlich zuerst der Gegner wäre: "Wir haben verloren, weil der Gegner effektiv war und es in der 2. Hälfte besser gemacht hat", sagte Weinzierl auf der Pressekonferenz nach dem 2:3 gegen die KSV Holstein.

Lange hielt sich Weinzierl aber nicht mit den Störchen auf, sondern nahm das eigene Team unter die Lupe. Und zeigte sich mit dem Auftritt in der ersten Stunde grundsätzlich einverstanden. "Ich glaube, wir haben 50 bis 60 Minuten ein ordentliches bis gutes Spiel gemacht", befand der 47-Jährige und verwies auf am Ende 24:12 Torschüsse für sein Team. "Wir gehen in Führung, haben es dann aber versäumt nachzulegen." Denn Weinzierl ist sich sicher: "Wenn wir das zweite Tor machen, gewinnen wir."

Der Kopf und "konditionelle Probleme" - "Beides" für Weinzierl verantwortlich

Doch nach dem 1:1 war die Verunsicherung mit Händen greifbar. "Die Kieler haben gemerkt, dass meine Spieler zu denken beginnen" sagte Weinzierl. "Die Situation ist so, dass wir nicht das hundertprozentige Selbstvertrauen haben." Ein reines Kopfproblem demnach? Nicht ganz, denn Weinzierl machte auch 'konditionelle Probleme' aus: "Wir haben es über 90 Minuten nicht geschafft, so zu spielen wie in den ersten 60 Minuten", sagte Weinzierl. "Beides" sei für den Einbruch in der Schlussphase verantwortlich gewesen.

Die Defizite im konditionellen Bereich werden allerdings angesichts des eng getakteten Terminplans bis zur Winterpause nur schwerlich zu beheben sein. "Wir müssen es durch die Auswechselspieler schaffen, dass wir Entlastung herbekommen", beschrieb Weinzierl einen möglichen Lösungsweg. Und das Selbstvertrauen steigt bekanntlich durch jeden Sieg: "Wir müssen so schnell als möglich die nötigen Erfolgserlebnisse holen." Denn jeder, so Weinzierl, kann momentan die Tabelle lesen: "Und da stehen wir, wo wir stehen - wie man das auch nennen mag."