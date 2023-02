Weinzierl ist sich sicher: "Wir können es besser"

Nach dem ernüchternden Auftritt im Derby gegen Fürth und der folgerichtigen 0:1-Niederlage sieht der FCN das DFB-Achtelfinale gegen Liga-Konkurrenten Düsseldorf als willkommene Chance an, einen Umschwung einzuläuten.

Der ist auch dringend nötig, denn die Wogen schlagen beim Traditionsverein mal wieder hoch. Kein Wunder, wer nach einer unterm Strich enttäuschenden Hinrunde die Aufholjagd ausruft, dann aber die ersten zwei Spiele in der Rückrunde in den Sand setzt und sich auf einem Abstiegsplatz wiederfindet, muss sich über eine explosive Stimmungslage nicht wundern. Vor allem bei einem Verein wie der FCN, der, wie die Verantwortlichen zu Recht immer wieder betonen, soviel Wucht hat.

Spielerisch ein Armutszeugnis

Dazu gehört aber auch, dass das Pendel, wie nun geschehen, zur anderen Seite ausschlägt. Weniger wegen der Niederlagen an sich als wegen deren Zustandekommen. Ging die erste Hälfte beim 0:1 gegen St. Pauli noch in Ordnung, spotteten die spielerischen Darbietungen danach den Ambitionen des Club Hohn. Vor allem vor dem Hintergrund, dass der Verein die lange Winter-Vorbereitung zur großen Verbündeten ausrief. Der Anfang Oktober verpflichtete Trainer Markus Weinzierl sollte da ausführlich die Zeit haben, den Spielaufbau inklusive des Erspielens von Chancen auf ein anderes, deutlich höheres Niveau zu heben.

Umso enttäuschender fällt bislang das Resultat aus: Die spielerische Einfallslosigkeit war mit einem Aufbau der Marke "Weit-und-Hoch" so groß, dass nicht wenige die gehässige Frage aufwerfen, was der FCN in den gut elf Wochen der Vorbereitung eigentlich getrieben hat. Anders ausgedrückt: Es gibt eine Trainerdiskussion, die der FCN selbst vehement von sich weist, weisen muss. Erstens der Ruhe im inneren Zirkel des FCN wegen, zweitens wäre dies ein großes Stück weit auch eine Eigenanklage. Das Wirken des Sportvorstands Dieter Hecking wirkt seit dem Sommer glücklos, ein echter Plan lässt sich nicht erkennen.

Siehe die proppenvolle Offensiv-Abteilung. Oder man nehme die gute Nachwuchsarbeit. Das Fördern von Talenten benennt der FCN als einer seiner wichtigsten Vorhaben, doch sogleich bläht er seinen Kader so auf, dass einige hoffungsvolle Nachwuchskräfte kaum oder gar nicht zum Zuge kommen. Und es ist ja schön, dass mit dem Winter-Zugang Florian Flick ein 22-Jähriger auf der Sechs gut einschlug, doch er ist eine Leihgabe von Schalke. Und eine Zugriffsoption nach der Saison besitzt der FCN nicht.

Die Mannschaft schafft es bisher in Stresssituationen nicht, die erarbeiteten Fähigkeiten abzurufen. Markus Weinzierl

Doch zurück zum Trainer, der im Umfeld mal mehr, mal weniger angezählt wird. Ein Umstand, dem der Niederbayer keine Beachtung schenkt: "Ich habe mir längst angewöhnt, nichts zu lesen." Den Vorwurf, die elf Wochen Vorbereitung nicht genutzt zu haben, widerspricht er indes vehement. Er verweist auf die Laufwerte und die Zweikampf-Quote im Derby, die "gut waren." Und das Beheben der unverkennbare Fitness-Defizite in der Hinrunde war bekanntlich der Schwerpunkt im ersten Teil der Vorbereitung.

Die spielerische Armut indes registriert er auch, allerdings macht er dafür nicht mangelnde Trainingsarbeit verantwortlich: "Wir haben intensiv daran gefeilt, und die Mannschaft beweist es in jedem Training, dass sie es besser kann." Der Haken: "Sie schafft es bisher in Stresssituationen nicht, die erarbeiteten Fähigkeiten abzurufen."

Schindler unterstreicht den Willen

Den Grund sieht der 48-Jähriger im mangelnden Mut und fehlender Überzeugung. "Wenn wir den Ball, anstatt mutig nach vorne zu spielen, zurückpassen, laden wir den Gegner zum Pressing ein", so der FCN-Trainer. Dass der ballbesitzende Akteur beim FCN zuletzt allerdings auch kaum Anspielmöglichkeiten besitzt, ist ein großer Teil des Problems. Ein Umstand, den auch Kapitän Christopher Schindler unterstreicht: "Wir dürfen uns nicht nur im Spiel gegen den Ball unterstützen, sondern auch im Spiel mit dem Ball." Anders ausgedrückt: mehr den Ball haben wollen, Anspielstationen schaffen lautet das Rezept gegen den unter Druck nach vorne geschlagenem Flugball. Besagtes mangelnde Anbieten ist selbstredend auch ein Ausdruck von fehlendem Mut, die Angst, Fehler zu begehen, macht der Kapitän als das Hauptproblem aus: "An der Einstellung liegt es nicht, wir wollen."

Es gilt "Mut und Überzeugung zurückzuholen"

So gesehen soll das DFB-Pokalspiel nun zur Eigentherapie werden. Dass Danny Blum, Winter-Zugang Nummer fünf, wegen seiner Wadenverletzung weiterhin nicht zur Verfügung steht, bereitet dem Trainerstab zumindest nominell kein Kopfzerbrechen, an Alternativen mangelt es wahrlich nicht. Für Weinzierl ist die Partie am Mittwochabend nach der Derby-Niederlage vielmehr die willkommene wie große Chance, "etwas für unseren Kopf zu tun und uns Mut und Überzeugung zurückzuholen". Mit diesen beiden Komponenten ist der Coach zuversichtlich, dass es dann auch im wichtigen Kellerduell in der Liga am Samstag mit seinem Ex-Verein Regensburg nachzulegen. "Und dann sieht die Welt doch schon wieder ganz anders aus", fügt er an. Wohl wahr, im umgekehrten Fall jedoch wird aus den hohen Wogen ein veritabler Sturm.