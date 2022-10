Weinzierl hadert nach Debüt-Niederlage: "Die Situation wird nicht einfacher"

Zur Pause schien der Trainer-Wechsel in Nürnberg überraschend schnell Früchte getragen zu haben, nach dem Schlusspfiff allerdings machte sich wieder Ernüchterung breit.

Der Club begann stark beim Einstand des neuen Trainers und blieb offensiv bis in den zweiten Durchgang die gefährlichere Mannschaft. Tempelmanns Führungstreffer war zur Pause völlig verdient. Auch ein höherer Pausenstand wäre drin gewesen. Doch dann kam Kiel, drehte die Partie und gewann letztlich mit 3:2 im Max-Morlock-Stadion.

"Mir tut es in meiner Rolle besonders weh, weil ich direkt beteiligt bin", erklärte Nürnbergs Kapitän Christopher Schindler am Sky-Mikrofon. Er und seine Nebenmänner hatten ab der 60. Minute die bis dahin stabile Defensive vermissen lassen und so Kiel zu zwei Toren binnen drei Minuten verholfen.

"Wir müssen einfach das zweite Tor machen"

Auch sein erst am Dienstag installierter Trainer haderte mit dem Defensivverhalten nach der Pause. "Beim ersten (Gegentreffer, Anm. d. Red.) müssen wir ein taktisches Foul machen, beim zweiten müssen wir besser stehen", analysierte Weinzierl die Tore nüchtern. Dass es im ersten Durchgang noch gut lief, ist dem 47-Jährigen aufgefallen, doch alles wollte der gebürtige Straubinger nicht gutheißen: "Wir müssen einfach das zweite Tor machen. Wir tun uns schwer, Dinge umzumünzen."

Den so oft genannten "Trainer-Effekt" gab es also rein auf das Ergebnis betrachtet nicht, dennoch sagte Weinzierl, dass er er mit seiner Elf auf die ersten 50, 60 Minuten bauen werde. Die Niederlage bringt allerdings auch eine Gewissheit: "Die Situation wird nicht einfacher." Für Weinzierls Elf geht es jetzt darum, die Kleinigkeiten zu verbessern, die "solche Spiele entscheiden".

Ob das genügt, wird Weinzierl und der Club schon am Samstagnachmittag wissen. Ab 13 Uhr (LIVE! bei kicker) wartet der Tabellenfünfte Düsseldorf auf den 1. FC Nürnberg.